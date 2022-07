L’Éthiopienne Gebreslase termine en force et gagne le marathon des Mondiaux

Pat Graham, The Associated Press

EUGENE, Ore. — L’Éthiopienne Gotytom Gebreslase a patiemment attendu derrière sa rivale kényane jusqu’en toute fin de parcours avant de lancer son sprint pour mettre la main sur le marathon des Championnats du monde d’athlétisme.

Gebreslase a terminé la parcours rapide et plat en un temps de deux heures, 18 minutes et 11 secondes (2:18:11), un record des Mondiaux. Elle a devancé Judith Jeptum Korir, qui a effectué pratiquement tout le travail en fin de course, de neuf secondes. Il s’agit de son meilleur temps en carrière.

Lonah Chemtai Salpeter, née au Kenya mais qui représente Israël, a terminé troisième.

La Canadienne Leslie Sexton a réussi son meilleur chrono de la saison en 2:28:52 pour prendre le 13e rang. Ses compatriotes Kinsey Middleton (2:32:56) et Élissa Legault (2:37:35) ont conclu respectivement en 26e et 27e places.

L’Éthiopie a raflé les deux médailles d’or du marathon. Tamirat Tola a enlevé le volet masculin la veille, lui aussi en un temps record pour les Championnats du monde.

Korir et Gebreslase se sont détachées du peloton près du 27e kilomètre et ont rapidement creusé l’écart à près d’une minute. Korir a semblé s’impatienter au fur et à mesure qu’elle effectuait pratiquement tout le travail pour imposer ce rythme d’enfer, Gebreslase se contentant de rester derrière. Korir n’a pas cessé de lui faire signe de passer devant, sans succès.

L’Éthiopienne a gardé sa position jusqu’à une portion en descente avec environ six minutes à faire à la course. Elle s’est rapidement hissée devant et a accéléré le pas.

Par temps frais, environ 10 degrés Celsius, Gebreslase a ainsi abaissé la marque de 2:20:57, détenue par Paula Radcliffe depuis 2005.