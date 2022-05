L’espoir du Canadien Joshua Roy termine au sommet des pointeurs de la LHJMQ

SHERBROOKE, Qc — L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a terminé la campagne en grand, en atteignant le plateau des 50 buts et en s’assurant du trophée Jean-Béliveau.

Roy a réussi un tour du chapeau, Colin Ratt a mis fin au débat en prolongation et le Phoenix de Sherbrooke a battu les Foreurs de Val-d’Or 7-6, dimanche, lors de la dernière journée d’activités dans la LHJMQ.

Roy est devenu le cinquième joueur du circuit Courteau à marquer 50 buts cette saison, après William Dufour, des Sea Dogs de Saint-Jean, Patrick Guay, des Islanders de Charlottetown, Zachary Bolduc, des Remparts de Québec, et son coéquipier Xavier Parent.

Roy, un choix de cinquième tour du Canadien lors du dernier repêchage de la LNH, a profité de l’après-midi pour se distancer de Dufour et terminer au sommet des pointeurs de la LHJMQ. L’attaquant de 18 ans du Phoenix a récolté 119 points en 66 matchs.

Dans cet affrontement qui ne voulait rien dire pour le Phoenix, déjà assuré du premier échelon de l’Association Ouest, les Foreurs ont effacé un retard de 4-0 et de 6-4 pour forcer la tenue d’une prolongation.

Ratt a cependant complété les efforts de Justin Gill et de Tyson Hinds pour fermer les livres. Il s’agissait d’une cinquième victoire d’affilée pour les hommes de Stéphane Julien.

Hinds, Jaheem Lagacé et Anthony Munroe-Boucher ont également fait bouger les cordages pour le Phoenix. Ivan Zhigalov s’est amené en relève à Jakob Robillard et il a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 12 arrêts.

Alexander Mirzabalaev a touché la cible à deux reprises alors que Jérémy Michel, Kale McCallum, Justin Robidas et David Doucet ont ajouté un but chacun pour les Foreurs. Tristan Boileau a cédé sept fois en 21 lancers.

Remparts 6 – Océanic 2

Zachary Bolduc a enregistré un quatrième tour du chapeau cette saison et les Remparts de Québec ont vaincu l’Océanic de Rimouski 6-2.

Bolduc et Théo Rochette ont tous les deux amassé quatre points et ils se sont tous deux mis fin à leur campagne avec 99 points.

Grâce à leur série de six victoires pour conclure la saison, les Remparts ont remporté le trophée Jean-Rougeau, remis à l’équipe qui a terminé au premier rang du classement général de la LHJMQ.

L’équipe de Québec s’est aussi assurée du trophée Robert-Lebel, remis à la formation qui a conservé la meilleure moyenne de buts alloués.

Sea Dogs 4 – Wildcats 2

William Dufour a inscrit son 56e but de la campagne pour confirmer son titre de meilleur buteur de la LHJMQ et les Sea Dogs de Saint-Jean ont eu raison des Wildcats de Moncton 4-2.

Les Sea Dogs, qui seront les hôtes du tournoi de la Coupe Memorial, ont conclu la saison en remportant une 15e partie de suite.

Les Sea Dogs ont mis la main sur le trophée Luc Robitaille, remis à l’équipe qui a conservé la meilleure moyenne de buts pour.

Titan 2 – Islanders 10

L’espoir du Tricolore Xavier Simoneau a participé à six buts des siens et les Islanders de Charlottetown ont écrasé le Titan d’Acadie-Bathurst 10-2.

Les Islanders ont temporairement pris le premier rang du classement général de la LHJMQ, mais ils ont été doublés par les Remparts quelques minutes plus tard.

Cataractes 1 – Olympiques 4

Cole Cormier a réussi un tour du chapeau et il a ajouté une aide pour mener les Olympiques de Gatineau vers un gain de 4-1 aux dépens des Cataractes de Shawinigan.

Armada 4 – Voltigeurs 3 (Prol.)

Brayden Schmitt a joué les héros en prolongation et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Voltigeurs de Drummondville 4-3.

Mooseheads 5 – Eagles 4

Jordan Dumais a récolté un but et trois assistances et les Mooseheads de Halifax ont résisté à une remontée des Eagles du Cap-Breton pour l’emporter 5-4.

Saguenéens 3 – Drakkar 8

Jacob Gaucher a obtenu un but et trois mentions d’aide et le Drakkar de Baie-Comeau s’est emparé de la dernière place donnant accès aux séries en écrasant les Saguenéens de Chicoutimi 8-3.

Huskies 0 – Tigres 3

Nathan Darveau a été parfait devant 33 tirs, mais les Tigres de Victoriaville, champions en titre de la coupe du Président, ont été exclus des séries malgré une victoire de 3-0 face aux Huskies de Rouyn-Noranda.