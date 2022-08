Les Yankees placent le nom du releveur Clay Holmes sur la liste des blessés

Larry Fleisher, The Associated Press

Larry Fleisher, The Associated Press

NEW YORK — Les Yankees de New York ont placé le nom de releveur étoile Clay Holmes sur la liste des blessés, mercredi, en raison d’un dos endolori.

Le gérant Aaron Boone n’a pas paru trop inquiet au sujet de cette blessure. Il a dit espérer que l’absence de Holmes ne dépasse pas 15 jours.

Les Yankees connaissent une période difficile ayant perdu 11 de leurs 13 rencontres précédentes avant leur duel contre les Rays de Tampa Bay mercredi.

À la suite d’un revers de 3-1 contre les Rays mardi, Holmes a relaté qu’il ressentait des raideurs au dos.

L’artilleur âgé de 29 ans a précisé qu’il avait senti son dos bloquer après sa dernière sortie, lorsqu’il a concédé un simple productif à J.D. Martinez vendredi soir à Boston. Il a ressenti de nouvelles raideurs lorsqu’il a tenté de lancer mardi.

Holmes est d’accord pour dire que la meilleure chose à faire est de prendre du temps et reposer son dos.

«Nous allons voir. Nous allons agir avec intelligence et ne pas essayer de pousser et risquer quelque chose qui pourrait être bien pire.»

Depuis le retour de la pause du match des étoiles, Holmes présente une fiche de 1-2 et une moyenne de points mérités de 8,22. Globalement, en 49 présences au monticule en 2022, il affiche un dossier de 5-3 avec 17 matchs sauvegardés et une moyenne de points mérités de 2,39.

Par ailleurs, les Yankees ont rappelé le lanceur droitier recrue Ron Marinaccio, le joueur de champ intérieur Oswaldo Cabrera et le voltigeur Estevan Florial de leur club-école de Scranton/Wilkes-Barre, au niveau AAA.

Le réserviste Miguel Andujar et le voltigeur Tim Locastro ont été cédés aux ligues mineures.

Les noms de Cabrera et de Florial avaient été inscrits dans le rôle des frappeurs des Yankees en vue du match de mercredi, au troisième but et au champ centre, respectivement.