Les Yankees obtiennent Scott Effross, Frankie Montas et Lou Trivino en 2 transactions

The Associated Press

NEW YORK — Les Yankees de New York ont décidé de faire le plein de bras avant la date limite des transactions. Ils ont d’abord acquis le releveur recrue Scott Effross des Cubs de Chicago, avant de mettre la main sur le partant Frankie Montas et le releveur Lou Trivino des Athletics d’Oakland.

Effross, un droitier, présente une fiche de 1-4, une moyenne de points mérités de 2,66 et une victoire préservée en 47 matchs cette année. Il a fait ses débuts dans les Ligues majeures la saison dernière, compilant une fiche de 2-1 et une moyenne de 3,68 en 14 présences avec les Cubs.

En reconstruction, les Cubs ont obtenu en retour le droitier des ligues mineures Hayden Wesneski. Ce choix de sixième ronde au repêchage amateur de 2019 est âgé de 24 ans et a une fiche de 6-7, ainsi qu’une m.p.m. de 3,51 en 19 départs avec le club-école AAA de Scranton/Wilkes-Barre.

En retour de Montas et Trivino, les Yankees ont cédé le gaucher recrue de 26 ans J.P. Sears, en plus de trois joueurs des ligues mineures: le gaucher de 24 ans Ken Waldichuk — le cinquième espoir du club selon MLB.com —, le droitier de 23 ans Luis Medina, ainsi que le joueur d’avant-champ de 22 ans Cooper Bowman.

Montas, un droitier de 29 ans, a une fiche de 4-9, 3,19 en 19 départs. Il touche un salaire de 5,025 millions $ US et sera admissible à l’arbitrage cet hiver, avant de profiter de l’autonomie complète après la saison 2023.

Âgé de 30 ans, Trivino connaît une saison en-deçà des attentes avec une fiche de 1-6, 6,47 et 10 sauvetages en 13 occasions. Il reçoit un salaire de 3 millions $ cette saison et sera admissible à l’arbitrage après les deux premières campagnes, avant de profiter de l’autonomie complète.

En deux départs et cinq participations en relève, Sears a une fiche de 2-0 et une excellente moyenne de 2,05.

Les Rays obtiennent Cleavinger

Les Rays de Tampa bay ont de leur côté obtenu le releveur gaucher Garrett Cleavinger des Dodgers de Los Angeles en retour du voltigeur des ligues mineure German Tapia.

Les Rays ont indiqué lundi que Cleavinger, qui a passé la majeure partie des trois dernières saisons dans la MLB avec les Dodgers et les Phillies de Philadelphie, se rapportera au club-école AAA de Durham. Afin de lui faire de la place au sein de la formation des 40 joueurs, les Rays ont soumis le nom du droitier Luke Bard au ballottage afin de pouvoir le réaffecter aux ligues mineures.

En 27 matchs en carrière, Cleavinger, 27 ans, a une fiche de 2-5 avec une moyenne de points mérités de 4,70.

La date limite des transactions dans la MLB est mardi, 18h.

Mancini passe aux Astros

Houston a acquis le premier but Trey Mancini des Orioles de Baltimore, dans un échange à trois clubs.

Le premier but Yuli Gurriel répond peu aux attentes des Astros cette année.

Champion frappeur de l’Américaine l’an dernier (,319), il n’a qu’une moyenne de ,243 en 2022, avec sept circuits et 28 points produits.

Mancini peut aussi être frappeur de choix, d’autant plus que Michael Brantley est blessé à l’épaule.

Âgé de 30 ans, Mancini frappe pour ,268 cette année, avec 10 longues balles et 41 points produits.

Il jouait avec les Orioles depuis ses débuts dans les grandes ligues, en 2016.

Houston a également reçu le droitier des ligues mineures Jayden Murray, de Tampa Bay.

Les Astros ont envoyé le voltigeur Jose Siri aux Rays et le droitier des mineures Chayce McDermott aux Orioles.