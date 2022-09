Les Yankees frappent sept coups sûrs de suite en 1ère manche et rossent les Rays 10-3

Larry Fleisher, The Associated Press

NEW YORK — Inscrit au premier rang du rôle des frappeurs, Aaron Judge a cogné deux simples lors d’une première manche de six points contre Corey Kluber et les Yankees de New York ont écrasé les Rays de Tampa Bay 10-3, samedi après-midi.

Les Yankees ont entamé le match avec sept coups sûrs consécutifs, tous des simples, un exploit qu’ils n’avaient pas réalisé depuis plus de 30 ans. Le 25 septembre 1990, les Yankees avaient amorcé leur duel contre les Orioles de Baltimore avec huit coups sûrs d’affilée, en route vers un gain de 15-3.

Samedi, les Yankees ont cogné six simples sur les 21 premiers lancers de Kluber (10-8). La journée de travail de Kluber, un double vainqueur du trophée Cy Young, s’est terminée après seulement 32 lancers, à la suite du deuxième simple de Judge, bon pour un point après deux retraits.

Kluber a concédé six points mérités et huit coups sûrs.

Meneur des ligues majeures avec 55 circuits, Judge a conclu le match avec trois simples en quatre présences au marbre et il a haussé sa moyenne au bâton à ,307.

Il est devenu le premier joueur des Yankees depuis Mickey Mantle, en juin 1957, à se rendre sur les sentiers au moins trois fois lors de sept parties consécutives.

De retour avec les Yankees après un séjour sur la liste de paternité, Josh Donaldson a cogné un simple qui a donné sur le haut de la clôture du champ droit, en première manche. Il a ajouté un circuit en solo une manche plus tard.

Également de retour dans l’alignement partant, Giancarlo Stanton a claqué son 25e circuit de la saison, retroussant par-dessus la clôture du champ gauche, en huitième manche, un lob du receveur Christian Bethancourt chronométré à 47 m/h.

Stanton avait été limité à des présences à titre de frappeur suppléant lors des deux matchs précédents après s’être envoyé une fausse balle sur le pied gauche, lundi.

Par ailleurs, le circuit de Stanton était son premier coup sûr de plus d’un but en 55 visites au marbre, soit depuis qu’il avait cogné un circuit et mérité le titre de joueur le plus utile lors du match des étoiles, le 19 juillet.

Depuis ce moment, il avait raté un mois en raison d’une inflammation du tendon d’Achille.

Avec cette victoire, les Yankees (84-56) ont porté à 4 1/2 matchs leur avance sur les Rays (78-59) au sommet du classement de la section Est de la Ligue américaine. De plus, les Yankees sont maintenant assurés de détenir l’avantage sur les Rays dans l’éventualité d’une égalité au premier rang de la section.

Jameson Taillon (13-4), le partant des Yankees, a accordé trois points et six coups sûrs en 7 1/3 manches, chemin faisant vers la 50e victoire de sa carrière.

De leur côté, les Rays ont subi seulement une deuxième défaite en 11 parties.