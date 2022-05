Les Yankees battent les Blue Jays 3-2 et remportent un dixième match de suite

TORONTO — Gleyber Torres a claqué un circuit de deux points, a produit le point décisif en neuvième manche et a mené les Yankees de New York à une 10e victoire de suite, leur permettant de prévaloir 3-2 contre les Blue Jays de Toronto, lundi.

Les Yankees (17-6), qui mènent le classement du Baseball majeur, n’ont pas subi la défaite depuis le 21 avril aux dépens des Tigers de Detroit.

Les Blue Jays (15-9) ont remporté neuf de leurs 12 dernières parties. La formation de la Ville Reine n’a pas perdu de série cette saison (6-0-1) et a seulement fait un verdict nul lors d’une séquence de quatre rencontres contre les Yankees le mois passé.

Ross Stripling a accordé deux points, cinq coups sûrs et a retiré trois frappeurs sur des prises en cinq manches.

David Phelps, Trevor Richards et Adam Cimber ont combiné leurs efforts pour disposer de 12 frappeurs consécutifs des Yankees après que Stripling eut laissé sa place.

Yimi Garcia (0-2) est arrivé en relève en neuvième manche pour les Blue Jays. Il a alloué un simple à Giancarlo Stanton pour mettre fin à la séquence. Le coureur suppléant Tim Locastro a ensuite volé le deuxième but. Torres a suivi quelques instants plus avec son simple qui a permis à Locastro de croiser le marbre.

«Encore du bon boulot», a noté le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, à propos de ses lanceurs. «Nous n’avions aucune marge d’erreur. Nous avons bien planifié la rencontre. Tout le monde à fait son boulot et nous avons été dans la rencontre jusqu’à la toute fin.»

Chad Green a obtenu le sauvetage pour les Yankees. Le releveur Clay Holmes (2-0) a hérité de la victoire.

Les Blue Jays ont réussi à placer deux joueurs sur les buts en septième et huitième manche, mais ont été incapables de capitaliser.

«Je sais qu’ils vont frapper», a déclaré Montoyo par rapport à son équipe qui a laissé six joueurs sur les buts.

«On dirait le premier mois de la saison où chaque match est très serré et que tu n’as pas encore trouvé ton rythme. Mais je crois que nous le trouverons. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais j’espère que quelques gars entament de bonnes séquences. Ensuite, vous savez quand on dit que bien frapper c’est contagieux, donc que tout le monde prenne son erre d’aller.»

Le droitier de six pieds et six pouces des Blue Jays, Alek Manoah (4-0), obtiendra le départ mardi contre les Yankees. Il affrontera Jameson Taillon (1-1).

Ryu effectuera un départ de remise en forme

Le lanceur des Blue Jays Hyun Jin Ryu sera au monticule samedi pour le club-école AAA de Buffalo tandis qu’il se remet de raideurs à l’avant-bras qui ont obligé la formation torontoise à inscrire son nom sur la liste des blessés.

Le Sud-Coréen est tenu à l’écart du jeu depuis le 17 avril dernier, une journée après avoir accordé cinq points mérités sur six coups sûrs dans un revers de 7-5 face aux Athletics d’Oakland. Ryu, qui a gagné 14 matchs la saison passée, écoule la troisième saison d’un contrat de quatre ans et 80 millions $ US.

Sa performance dans le match de samedi dictera s’il a besoin d’un autre départ dans les ligues mineures, a déclaré le gérant des Jays, Charlie Montoyo.

Les Jays ont également indiqué que le voltigeur Teoscar Hernandez (obliques gauches) a pris le chemin de Dunedin, où il poursuivra sa rééducation. On a préféré la Floride à Buffalo en raison des conditions météorologiques.

Selon Montoyo, Hernandez pourrait être de retour le week-end prochain.

Le lanceur Nate Pearson, dont le début de saison a été retardé en raison d’une mononucléose, doit lancer dans l’enclos mardi. Montoyo a précisé que le but était de le ramener comme partant, mais qu’il pourrait être utilisé de l’enclos.

L’artilleur Tayler Saucedo demeure à l’écart en raison d’inconfort à la hanche. Le gaucher Ryan Borucki (ampoule) doit lancer un entraînement au bâton mercredi, à Toronto.

Le joueur d’avant-champ Cavan Biggio n’est plus soumis aux protocoles contre la COVID, mais l’instructeur au troisième but Luis Rivera ne pourra pas être du match de lundi puisqu’il est considéré comme un contact rapproché.

C’est l’instructeur au premier sac Mark Budzinski qui le remplacera, tandis que Gil Kim sera au premier.