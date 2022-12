Les White Sox de Chicago accordent un contrat d’un an au lanceur Mike Clevinger

The Associated Press

CHICAGO — Les White Sox de Chicago et le lanceur Mike Clevinger ont mis la touche finale à un contrat d’un an qui assurera à l’artilleur droitier de recevoir une somme minimale de 12 M$ US.

Les White Sox ont annoncé l’entente dimanche.

Clevinger touchera un salaire de 8 M$ en 2023, mais le contrat inclut aussi une clause à la discrétion de l’une ou l’autre des deux parties, qui rapportera 12 M$ à Clevinger en 2024. Le pacte englobe aussi une clause de rachat de 4 M$ à l’issue de la prochaine saison.

Âgé de 31 ans, Clevinger a affiché un dossier de 7-7 avec une moyenne de points mérités de 4,33 en 23 parties, dont 22 à titre de lanceur partant, avec les Padres de San Diego en 2022.

Clevinger a raté la totalité de la saison 2021 à la suite d’une opération de type Tommy John.

En 128 matchs au baseball majeur en carrière, Clevinger présente une fiche de 51-30 et une moyenne de points mérités de 3,39. Il a aussi récolté 694 retraits au bâton en un peu plus de 656 manches.