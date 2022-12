Les Vikings peuvent remporter le titre de section en défaisant les Lions

Larry Lage, The Associated Press

DÉTROIT — Les Vikings du Minnesota ont remporté suffisamment de matchs pour être en position de confirmer leur place au sommet de la section Nord de l’Association Nationale avec près d’un mois à faire à la saison régulière.

Les Vikings (10-2) ont remporté neuf de leurs dix dernières parties, une série qui a commencé en septembre avec une remontée contre les Lions. Cette séquence a été marquée par des victoires serrées, ce qui a soulevé des questions sur le bon fondement de celle-ci.

Le quart des Vikings Kirk Cousins ne s’excuse certainement pas d’avoir gagné neuf matchs par huit points ou moins.

«Si vous regardez les dernières saisons, la plupart des rencontres se jouent à la dernière minute, au dernier jeu, a fait remarquer Cousins. On a l’impression que le match le plus bizarre est celui où l’on est au début du quatrième quart et où tout est déjà joué. Cela n’arrive pas souvent dans la NFL.»

Si les Vikings défont ou égalisent les Lions (5-7), ils remporteront le titre de section pour la première fois depuis 2017.

Les Lions auront aussi un enjeu dimanche.

La formation du Michigan a connu une progression fulgurante dans la course aux éliminatoires en remportant quatre de leurs cinq derniers matchs. Elle pourrait ainsi se tailler une place comme l’une des équipes repêchées de la Nationale.

«Si nous gagnons, nous avons une chance, a noté le quart Jared Goff. Si nous ne gagnons pas, nous n’en avons probablement pas.»

En effet, mais être toujours en lice en décembre après avoir entamé la saison avec un dossier de 1-6 et après connu une année de trois victoires lors de la première saison de l’entraîneur-chef Dan Campbell semble être un signe concret de progrès.

«Cela apporte une petite motivation supplémentaire, lorsque vous savez que vous avez une chance, a admis Campbell. Plus important encore, c’est le fait que nous avons l’impression de jouer un assez bon football parce que nous faisons les choses d’une certaine manière et que les gars ont gagné en confiance grâce à ça.»

Les Lions se lamentent

Campbell a reconnu publiquement qu’il avait fait une erreur lors de la semaine 3 au Minnesota. Il avait choisi de tenter un placement de 54 verges avec une avance de trois points et 1:14 restante contre une équipe qui n’avait plus de temps mort.

«Bien sûr, ça m’énerve, a avoué Campbell cette semaine. Je veux dire, cette décision me suivra jusqu’au jour de ma mort. Ça ne va pas s’en aller.»

Austin Seibert, qui a été libéré par la suite, a repoussé le botté à droite et Cousins en a profité pour faire deux passes de 28 verges à K.J. Osborn pour décrocher une victoire de 28-24.

Duel des villes de l’automobile

Le receveur vedette des Vikings, Justin Jefferson, a été limité à 14 verges et trois réceptions, sa pire performance de la saison, lors de la dernière confrontation entre les deux clubs. Le demi de coin des Lions, Jeff Okudah, y est pour beaucoup.

Si Jefferson est à nouveau muselé, les Vikings disposent d’un élément qu’ils n’avaient pas auparavant contre les Lions. L’ailier rapproché T.J. Hockenson, acquis des Lions le 1er novembre, a 30 passes captées pour 225 verges et un touché en cinq matchs avec les Vikings. Il a effectué trois attrapés pour 18 verges et un touché pour les Lions lors de la dernière rencontre entre les deux équipes.

À haute intensité

Les Lions ont marqué plus de 30 points à six reprises, ce qui les place au sommet de la NFL, et sont en tête de la ligue pour l’efficacité dans la zone payante. Ils ont marqué des majeurs sur près du trois quarts de leurs tentatives.

De justesse

Si les Vikings gagnent un autre match par huit points ou moins, ils rejoindront l’édition de 2019 des Seahawks de Seattle et les Oilers de Houston de 1978 avec 10 victoires par cette marge.