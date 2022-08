Les Twins s’imposent 6-5 en 10e manche aux dépens des Blue Jays

Brian Hall, The Associated Press

MINNEAPOLIS — Nick Gordon a cogné un circuit de trois points et a marqué en 10e manche après deux erreurs du receveur des Blues Jays de Toronto, Danny Jansen, qui ont permis aux Twins du Minnesota de s’imposer 6-5 contre le club canadien, vendredi soir.

Gordon, qui a frappé trois coups sûrs lors de la rencontre, a été le coureur placé par défaut au premier but en 10e manche. Jordan Romano (3-3) a retiré sur des prises Jake Cave, mais la balle a échappé à Jansen qui a ensuite effectué un mauvais relais au premier but. Ce lancer a permis à Cave d’atteindre le premier but et à Gordon de se faufiler au troisième but.

Tim Beckham a ensuite frappé un roulant en direction du troisième-but Matt Chapman qui a envoyé la balle à Jansen afin de retirer Gordon. Jansen aurait probablement obtenu le retrait, mais il n’a pas été en mesure de bien capter la balle.

Michael Fulmer (4-4) a laissé les sentiers remplis en 10e manche à sa deuxième présence au monticule depuis que les Twins l’ont acquis des Tigers de Detroit.

Les Blue Jays sont venus de l’arrière en neuvième manche contre le releveur Jorge López, également un joueur acquit lors de la date limite des transactions. Le releveur, qui a participé au match des étoiles avec les Orioles de Baltimore, a accordé des simples à Bo Bichette, Danny Jansen et Raimel Tapia qui ont permis aux Jays d’inscrire le point égalisateur.

Prenant part à un premier match pour les Twins, Tyler Mahle est devenu le premier partant à se rendre en sixième manche pour le club depuis Sonny Gray le 24 juillet. Mahle a alloué un seul coup sûr lors des quatre premières manches avant d’être victime de circuits de la part de Chapman, Santiago Espinal et Vladimir Guerrero. Le fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal a prolongé sa séquence de matchs avec un coup sûr à 16 grâce à son circuit de deux points en sixième manche.

Mahle, qui a été obtenu des Reds de Cincinnati en retour de trois espoirs, a alloué quatre points et cinq coups sûrs.

Le cinquième circuit de la saison de Gordon a mis fin à la soirée de l’ancien partant des Twins, José Berríos. Le lanceur des Jays a accordé cinq points et six coups sûrs en trois manches et deux tiers.