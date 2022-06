Les triples champions canadiens en couple Moore-Towers et Marinaro à la retraite

OTTAWA — Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, qui ont fait la paire pour gagner trois titres canadiens en couple, ont annoncé leur retraite du patinage artistique compétitif.

Moore-Towers, qui est âgée de 29 ans et originaire de St. Catharines, en Ontario, et Marinaro, 30 ans et de Sarnia, en Ontario, ont gagné la première de leurs cinq médailles nationales en 2017, quand ils ont remporté le bronze.

Le couple a également gagné le bronze en 2018, avant de remporter trois titres canadiens consécutifs de 2019 à 2022.

Ils ont remporté sept médailles lors des Grands Prix de l’ISU et se sont qualifiés pour les Finales de la série Grand Prix en 2019, quand ils ont terminé en cinquième position.

Moore-Towers et Marinaro ont représenté le Canada à deux reprises aux Jeux olympiques, terminant en 11e place en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, et en 10e place en 2022 à Pékin.

Ils ont également participé à quatre reprises aux championnats mondiaux de patinage artistique, finissant chaque fois au sein du top-8.

«Je suis remplie de gratitude d’avoir pu concourir sur la scène internationale pour le Canada pendant 13 ans, a dit Moore-Towers, dans un communiqué. Je ne remercierai jamais assez ma famille; son soutien et ses sacrifices constants m’ont permis de réaliser mon rêve.»

Moore-Towers et Marinaro ont connu le succès international avec des partenaires différents, avant de former une équipe en 2014.

Moore-Towers a patiné avec Dylan Moscovitch de 2009 à 2014, remportant le championnat canadien en 2011. Ils ont également fait partie de l’équipe canadienne qui a remporté l’argent à l’épreuve par équipes aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi, en Russie.

Marinaro a patiné avec Margaret Purdy de 2007 à 2014. Ils ont gagné l’argent aux mondiaux juniors en 2013.