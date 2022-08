Les Sud-Coréennes An et Choi se partagent la tête de l’Omnium canadien féminin

OTTAWA — Deux anciennes coéquipières sont à égalité au somment du classement de l’Omnium canadien féminin de golf et chacune espèrent signer leur première victoire sur le circuit de la LPGA.

Les Sud-Coréennes Hye-Jin Choi et Narin An se partagent la tête après trois rondes grâce à leur cumulatif de 16 coups sous la normale.

Elles ont joué ensemble à l’Invitation Great Lakes Bay le mois dernier et se connaissent depuis plus de cinq ans après s’être affrontées en Asie.

«Il y a seulement un mois environ, nous avons joué dans la même équipe et nous avons bien joué», a admis Choi, qui était jumelé avec An et l’Américaine Lindy Duncan samedi.

«Évidemment, nous nous concentrons toutes les deux sur notre jeu individuel même si nous avons joué dans le même groupe aujourd’hui. Mais j’espère que demain nous jouerons bien toutes les deux et que nous obtiendrons un bon score», a-t-elle ajouté.

An, la meneuse après les deux premières rondes, a remis une carte de 68, trois coups sous la normale, pour rester au sommet du classement. Choi a joué 66 pour se hisser en tête.

«Je n’ai pas autant aimé mon jeu aujourd’hui par comparaison avec hier et il y a deux jours, a avoué An. Mais je pense que de ne pas avoir commis de grosses erreurs est un point positif à retenir.»

La Sud-Africaine Paula Reto (67), meneuse à l’issue de la première ronde grâce à sa ronde record sur le parcours du Ottawa Hunt and Golf Club, est seule au troisième échelon.

Les Américaines Sarah Schmelzel (66) et Nelly Korda (68) sont ex aequo en quatrième place avec un cumulatif de 14 coups sous la normale.

Si Korda remporte le tournoi, elle reprendra le premier rang du classement mondial de golf féminin.

L’Ontarienne Maggie Szeryk (69) est la Canadienne la mieux classée. Elle occupe le 11e rang avec un cumulatif de moins-9.

«L’Omnium canadien c’est l’un tournoi majeur pour nous», a lancé Szeryk, qui a remarqué que son groupe de partisans a grossi après qu’Henderson eut terminé sa ronde. «Tous mes amis et ma famille sont ici, et le simple fait de bien jouer devant la foule canadienne est vraiment spécial.»

La favorite locale Brooke Henderson a remis une carte de 73 (plus-2) et a glissé au classement.

La native de Smiths Falls, en Ontario, a été encouragée par des centaines de partisans à l’Ottawa Hunt and Golf Club.

«J’ai l’impression que c’est un honneur de pouvoir jouer devant autant de personnes, donc j’essaie juste d’en profiter au maximum, a déclaré Henderson. Je n’en voudrais pas aux partisans s’ils ne me suivent pas demain et suivent les meneuses, mais c’est une semaine incroyable jusqu’à présent.»

Henderson avait commencé la journée à égalité au 32e rang, mais elle se retrouvait maintenant à moins-3 au classement cumulatif, loin de la tête.