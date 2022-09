Les Stars prolongent le contrat d’Oettinger de trois saisons

The Associated Press

Le gardien Jake Oettinger a accepté une prolongation de contrat de trois saisons d’une valeur totale de 12 millions $ avec les Stars de Dallas, jeudi.

Il s’est distingué lors des séries contre les Flames de Calgary, notamment, en stoppant 64 tirs lors d’un revers au septième match. Cette défaite en prolongation aux mains des Flames lors du premier tour des séries a conclu une saison où Oettinger s’est établi comme le gardien partant de l’équipe.

Malgré avoir commencé la saison dernière dans la Ligue américaine de hockey alors que plusieurs gardiens vétérans figuraient également dans la formation des Stars, Oettinger a présenté une fiche de 30-15-1 en saison régulière.

Les 64 arrêts réalisés par le portier de 23 ans lors du duel ultime contre les Flames faisaient partie des 272 parades qu’il a réalisées au cours des sept matchs.

«Les performances de Jake de la saison dernière ont parlé d’elles-mêmes», a déclaré le directeur général des Stars, Jim Nill. «Il possède des aptitudes physiques exceptionnelles et une excellente présence devant le filet.

«Il fait aussi preuve d’une force mentale phénoménale lorsqu’il fait face à beaucoup de pression. Le calme et le caractère de Jake à l’extérieur de la glace ont fait de lui un meneur dans notre vestiaire. Il a montré qu’il a les compétences, l’éthique de travail et le sang-froid nécessaires pour exceller au niveau de la LNH.»

Jason Robertson, le quatrième joueur de l’histoire des Stars à réaliser une saison de 40 buts, est désormais le seul joueur automne avec compensation de l’équipe.

Oettinger, qui fait six pieds cinq pouces, s’est classé au 10e rang dans la LNH la saison dernière avec une moyenne de buts alloués de 2,53 et un pourcentage d’arrêts de ,914. Il a établi un record d’équipe pour le plus petit nombre de matchs nécessaires pour atteindre sa 25e victoire en une saison, le faisant à sa 40e apparition.

26e choix au total du repêchage de 2017, Oettinger a fait ses débuts dans la LNH pendant les séries éliminatoires de 2020.

Oettinger, qui a totalisé 29 rencontres comme recrue en 2020-2021, a entamé la saison avec les Stars du Texas, dans la LAH.

Il a toutefois profité de l’opportunité qui s’est présentée à lui après les blessures de Khudobin (hanche) et Braden Holtby (bas du corps). Le gardien vétéran Ben Bishop a dû mettre fin à sa carrière en raison d’un problème dégénératif au genou.