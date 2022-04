Les Stars de Dallas disposent des Sharks de San Jose par la marque de 5-4

Les Stars de Dallas ont marqué quatre buts en première période en route vers une victoire de 5-4 sur les Sharks de San Jose, samedi soir.

Vladislav Namestnikov, Roope Hintz, Jason Robertson et Joe Pavelski ont tous récolté un but et une aide dans la victoire. Jani Hakanpaa a marqué l’autre but des Stars. Tyler Seguin a fourni trois aides. Scott Wedgewood a repoussé 23 tirs.

Nick Bonino, Brent Burns, John Leonard et Logan Couture ont répliqué pour les Sharks. Sasha Chmelevski, Noah Gregor et Erik Karlsson ont fourni deux aides chacun. Le gardien Kaapo Kahkonen a cédé quatre fois sur 14 lancers en première période avant de céder sa place à James Reimer qui a repoussé 14 des 15 tirs auxquels il a fait face.

Bonino a ouvert la marque pour les Sharks à 1:25 de la première période, mais Namestnikov a répliqué 25 secondes plus tard, puis les vannes se sont ouvertes pour les Stars qui ont enchaîné avec trois autres buts avant la fin du premier engagement.

Par la suite, les Sharks ont bien tenté de s’accrocher, mais ils auront manqué de temps alors que Couture a fait 5-4 avec 1:25 à jouer. Les Stars ont tenu le coup.