Les Sénateurs possèdent un bon noyau, mais la reconstruction n’est pas complétée

OTTAWA — Une saison qui s’est amorcée avec de l’optimisme pour les Sénateurs d’Ottawa s’est toutefois conclue avec le même résultat — l’équipe a raté les séries.

Après avoir terminé la saison 2020-21 avec un dossier de 7-2-1, les Sénateurs ont commencé la campagne 2021-22 avec des espoirs de se battre pour une place en séries.

«La reconstruction est terminée, a affirmé le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, avant la saison et après avoir signé une prolongation de contrat. Nous entrons dans une autre zone.»

La troupe d’Ottawa (33-42-7) a malgré tout conclu la saison au 26e rang du classement général et elle a raté les séries pour une cinquième année consécutive.

Le développement des joueurs comme Brady Tkachuk, Tim Stützle et Josh Norris regarde bien pour l’avenir, mais lors des entrevues de samedi, les joueurs ont été hésitants à dire que les Sénateurs seraient des séries l’an prochain.

«Évidemment, nous voulons disputer des matchs qui comptent et c’est notre objectif année après année, a indiqué Tkachuk, qui a atteint le plateau des 30 buts pour une première fois en carrière, à sa première saison comme capitaine. Nous n’allons pas nous mettre de pression. Nous voulons nous améliorer et nous ne voulons pas écouter les bruits extérieurs. Si nous nous concentrons simplement à être meilleurs chaque jour et que nous connaissons un bon été, individuellement, je pense que nous serons heureux des résultats.»

Le défenseur Thomas Chabot a mentionné qu’il était prêt à vivre des matchs qui comptent, après cinq saisons perdantes. Il a toutefois ajouté qu’il serait difficile pour l’équipe de passer à une aspirante pour les séries.

«Pour nous, passer à la prochaine étape nécessitera une amélioration de tout le groupe et il faudra s’assurer d’être prêts dès le début de la saison, a dit Chabot. Je prendrai part à ma sixième saison l’an prochain et bien que nous aimons tous jouer au hockey, nous sommes tous compétitifs et nous voulons gagner et participer aux séries. La longue est encore longue, quand tu vois les équipes dans notre section qui ont amassé 100 points.»

L’entraîneur-chef des Sénateurs, D.J. Smith, s’est gardé de dire si l’équipe pouvait participer aux éliminatoires jusqu’à ce qu’il voit le genre de mouvements effectués par Dorion pendant la saison morte.

«Tu dois attendre de voir de quoi nous aurons l’air en septembre et je vous donnerai une réponse honnête, a exprimé Smith. Je crois que notre noyau est assez bon et assez fort, mais nous verrons à quel point nous serons bons quand toutes les pièces seront mises ensemble.»

Dorion doit parler aux membres des médias dimanche matin.

Au moins, la saison prochaine, les Sénateurs pourront compter sur leur jeune noyau composé entre autres de Stützle, Tkachuk et Drake Batherson.

La priorité pour Dorion sera de s’entendre avec Norris, qui deviendra joueur autonome avec compensation et qui est un autre membre important de ce noyau.

Norris, qui a établi un sommet en carrière avec 35 buts, a révélé qu’il avait l’intention de laisser son agent s’occuper des négociations, mais qu’il aimerait que les choses se règlent rapidement plutôt que d’avoir à gérer ce dossier pendant tout l’été.

Norris entend s’appuyer sur Tkachuk, qui a vécu cette expérience la saison dernière. Tkachuk a raté le camp alors qu’il était à la recherche d’un nouveau contrat et il s’est finalement entendu pour sept ans et 57,5 millions $US avec les Sénateurs.

Il y a d’autres pièces utiles. Mathieu Joseph s’est avéré une très belle addition à la date limite des transactions alors que le vétéran Connor Brown offre une présence stable et fiable. Alex Formenton est devenu une menace en désavantage numérique et Artem Zub a été une présence efficace à la ligne bleue.

Il y a également de l’engouement quant à l’arrivée du jeune défenseur Jake Sanderson, qui a été sélectionné en première ronde du repêchage de 2020.

Anton Forsberg, qui a signé une prolongation de contrat de trois ans, est devenu le premier gardien depuis Craig Anderson à disputer 45 matchs et il a été constant devant le filet.