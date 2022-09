Les Sea Dogs viennent de l’arrière en troisième et battent le Titan 4-3

BATHURST, N.-B. — Brady Burns a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période et les Sea Dogs de Saint-Jean ont vaincu le Titan d’Acadie-Bathurst 4-3, dimanche.

Lors d’un avantage numérique, le gardien Sergei Litvinov a réalisé deux arrêts, dont un spectaculaire aux dépens de Peter Reynolds, mais Burns a repris la rondelle et il a décoché un tir précis dans la lucarne pour donner les devants 4-3 aux Sea Dogs.

Trois minutes plus tôt, Reynolds avait créé l’égalité en trouvant une petite brèche par-dessus la mitaine de Litvinov.

Burns a conclu la rencontre avec deux buts et une aide tandis que Reynolds a amassé un but et deux mentions d’assistance. Marshall Lessard a récolté un but et une mention d’aide pour les Sea Dogs.

Markas Samenas, Ben Allison et Cameron MacLean ont fait bouger les cordages pour le Titan, qui n’avait pas tiré de l’arrière de la rencontre avant le deuxième but de Burns.

Ventsislav Shingarov a repoussé 21 des 24 rondelles dirigées vers lui devant la cage des Sea Dogs. Litviniov a cédé quatre fois en 34 lancers.

Les deux équipes disputaient leur premier match de la campagne.

Océanic 2 – Drakkar 3

Émile Chouinard a donné les devants aux siens avec seulement 39 secondes à faire et le Drakkar de Baie-Comeau a défait l’Océanic de Rimouski 3-2.

Chouinard a récupéré la rondelle à la pointe, le long de la bande, et il a décoché un tir au filet qui a touché la cible. Le gardien Gabriel Robert avait la vue voilée et il n’a pas vu le disque.

L’Océanic croyait bien en avoir fait suffisamment pour gagner lorsque Maël St-Denis a fait scintiller la lumière rouge, à 11:30 du dernier tiers, mais Isaac Dufort n’a mis que 30 secondes pour ramener les deux formations à la case départ.

Vincent Collard a aussi enfilé l’aiguille pour le Drakkar, qui a signé une deuxième victoire consécutive pour commencer la saison. Olivier Ciarlo a bloqué 18 tirs.

Xavier Filion a également marqué pour l’Océanic alors que William Dumoulin a participé aux deux réussites des siens. Robert a terminé le match avec 27 arrêts.