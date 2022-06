Les Sabres obtiennent le gardien Ben Bishop des Stars, en retour de considérations

BUFFALO, N.Y. — Les Sabres ont acquis le gardien Ben Bishop et un choix de septième tour au prochain repêchage de la LNH des Stars de Dallas, a annoncé l’organisation de Buffalo par voie de communiqué vendredi après-midi.

En retour, la formation texane obtiendra «des considérations futures».

Bishop, qui est âgé de 35 ans, a subi une importante blessure à un genou et n’a disputé aucune rencontre dans la LNH la saison dernière. Il a cependant effectué une présence devant la cage du club-école des Stars, les Stars du Texas, dans la Ligue américaine de hockey, afin de mettre son genou à l’épreuve.

L’expérience n’a pas été concluante, et le vétéran a indiqué qu’il ne jouerait probablement plus dans la LNH. Son dernier départ remonte d’ailleurs au 10 mars 2020, contre les Rangers de New York.

Bishop avait accepté un contrat de six saisons et 29,5 millions $US des Stars en 2017, ce qui signifie qu’il reste une année à écouler à son entente actuelle — il accaparera 4,916 millions $ sur la masse salariale des Sabres, qui poursuivent leur lente reconstruction.

Bishop fut un choix de troisième ronde, 85e au total, des Blues de St. Louis lors du repêchage de la LNH en 2005. Il présente une fiche de 222-128-36 assortie d’une moyenne de buts alloués de 2,32 et un taux d’efficacité de 92,1 % en carrière avec les Blues, les Sénateurs d’Ottawa, le Lightning de Tampa Bay, les Kings de Los Angeles et les Stars.