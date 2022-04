Les Sabres marquent quatre buts en deuxième période pour gagner 4-3 face aux Flyers

John Wawrow, The Associated Press

BUFFALO, N.Y. — Tage Thompson a couronné une poussée de quatre buts en deuxième période et les Sabres de Buffalo sont venus de l’arrière pour vaincre les Flyers de Philadelphie 4-3, samedi soir.

Rasmus Dahlin a récolté un but et une aide alors que Kyle Okposo et Vinnie Hinostroza ont ajouté un filet pour les Sabres, qui tiraient de l’arrière 2-0 après moins de quatre minutes de jeu.

Craig Anderson a stoppé 18 lancers. Les quatre buts en une période des Sabres ont égalé un sommet cette saison, survenu contre ces mêmes Flyers le 22 janvier.

Joel Farabee, Owen Tippett et Travis Konecny ont touché la cible pour la troupe de Philadelphie, qui a perdu neuf de ses 11 dernières parties et ses quatre dernières.

Martin Jones a bloqué 25 tirs devant la cage des Flyers et il a alloué 19 buts à ses cinq dernières apparitions.