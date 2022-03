Les Remparts viennent deux fois de l’arrière pour gagner en prolongation

QUÉBEC — Zachary Bolduc a fait scintiller la lumière rouge pour une deuxième fois du match en prolongation et a permis aux Remparts de Québec de venir de l’arrière deux fois dans la même partie pour l’emporter 4-3 contre les Olympiques de Gatineau, samedi.

Les deux formations qui flirtent avec le sommet de leur association respective croisaient le fer pour une deuxième fois en autant de soirs au Centre Vidéotron. La troupe de Patrick Roy est également sortie gagnante du duel de vendredi soir, 3-2.

Evgenii Kashnikov, puis Simon Pinard — qui a habilement déjoué le gardien William Rousseau — ont donné une avance de 2-0 aux Olympiques.

Viljami Marjala et Zachary Bolduc ont marqué en l’espace de deux minutes 30 secondes pour niveler la marque au second vingt.

Les visiteurs n’ont pas tardé pour reprendre les devants, en toute fin du deuxième engagement, Manix Landry a bondi sur un retour devant le filet pour rétablir la priorité des Olympiques.

Nicolas Savoie a ensuite dégainé un bon tir lors d’une descente à deux contre un pour ramener les deux équipes à la case départ.

Zachary Bolduc, avec son 36e filet de la saison, a procuré la victoire aux Remparts à l’aide d’un tir bas venant du cercle de mise en jeu à la droite d’Emerik Despatie.

Rousseau a réalisé 19 arrêts dans la victoire.

Despatie, qui a entamé les deux matchs des Olympiques à Québec, a stoppé 31 tirs dans la défaite.

Compte tenu des résultats, les Ramparts (38-14-1) ont maintenu le deuxième échelon dans l’Association Est, à seulement un point des Islanders de Charlottetown (36-9-6) et du premier rang du circuit Courteau.

Autres résultats:

Les Foreurs de Val-d’Or n’ont jamais mené dans le match, mais n’ont toutefois pas laissé le Phoenix de Sherbrooke prendre une avance de plus d’un but et ont été récompensés pour leur vaillante détermination en l’emportant 5-4 en tirs de barrage.

Kale McCallum a récolté trois aides pour les Foreurs dans cette victoire contre la formation au sommet de l’Association Ouest.

Joshua Roy s’est fait complice des deux buts de son complice, Xavier Parent, dans la défaite du Phoenix.

Voltigeurs 2 – Saguenéens 1

Jacob Goobie a flanché lorsqu’il restait seulement 14 secondes à la partie, mais les Voltigeurs de Drummondville ont tenu le coup et ont battu les Saguenéens de Chicoutimi 2-1.

Goobie a bloqué 26 tirs dans la victoire.

Huskies 2 – Cataractes 1

Jasmin Simon a stoppé 24 des 25 tirs en direction de la cage des Huskies de Rouyn-Noranda et les siens ont pris la mesure des Cataractes de Shawinigan 2-1.

Les Cataractes ont égalisé la marque lorsqu’il restait que six minutes à faire au troisième vingt. Anthonny Turcotte a répliqué une minute plus tard pour inscrire le filet gagnant.

Armada 2 – Océanic 3

Les unités spéciales de l’Océanic de Rimouski ont été à l’honneur lorsqu’ils ont vaincu l’Armada de Blainville-Boisbriand 3-2.

L’Océanic a marqué les deux premiers buts de la rencontre en avantage numérique. Après que l’Armada eut créé l’égalité, Alexander Gaudio a touché la cible en désavantage numérique pour procurer la victoire à l’Océanic.

Eagles 3 – Islanders 7

Keiran Gallant et Michael Horth ont chacun marqué deux fois et les Islanders de Charlottetown ont aisément vaincu les Eagles du Cape Breton 7-3.

Jérémy Langlois a participé à tous les buts des Eagles, faisant mouche une fois et se faisant complice des deux autres filets.