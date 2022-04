Les Remparts lessivent les Mooseheads dans un duel de 18 buts

HALIFAX — Les Remparts de Québec ont décidé de ne jamais relâcher l’accélérateur, au grand dam des gardiens des Mooseheads d’Halifax.

En avance 3-2 après la première période, les hommes de Patrick Roy ont inscrit huit buts en deuxième période et ont finalement humilié les Mooseheads 13-5, samedi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Mooseheads ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Une avance qui durera à peine une minute et que la formation des Maritimes ne reverra plus.

Parmi les marqueurs chez les Remparts, Zachary Gravel a touché la cible quatre fois tandis que Zachary Bolduc a terminé avec un tour du chapeau. James Malatesta a récolté deux buts et deux aides.

Pier-Olivier Roy, Viljami Marjala, Mikael Huchette et Xavier Filion ont aussi trouvé le fond du filet pour la formation de Québec.

Le joueur de centre Nathan Gaucher s’est également illustré avec cinq mentions d’aide. Pas moins de 14 des 18 joueurs des Remparts ont amassé au moins un point.

Du côté des Mooseheads, Jordan Dumais s’est démarqué avec quatre points — un but et trois aides. Elliot Desnoyers, Evan Boucher, Zachary L’Heureux et Zack Jones ont fait vibrer les cordages pour les Mooseheads.

Fabio Iacobo a stoppé 27 tirs dans la victoire.

James Brady a bloqué 16 des 24 tirs en sa direction avant d’être remplacé. Mathis Rousseau a réalisé 27 arrêts en relève. Au total, les gardiens des Mooseheads ont reçu 56 tirs.

Autres résultats:

Après une première période assez terne, l’Armada de Blainville-Boisbriand a ouvert la machine en marquant six fois sans riposte pour s’imposer 6-1 contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Anri Ravinskis, Kieran Craig, Charles Boutin, Alexis Brisson, Justin Boisselle et Jonathan Fauchon ont fait mouche pour les locaux. Oleksiy Myklukha et Simon Lavigne ont obtenu deux mentions d’aide.

Foreurs 0 – Huskies 7

Dans un autre festival offensif au programme, cette fois à sens unique, les Huskies de Rouyn-Noranda ont étrillé les Foreurs de Val-d’Or 7-0.

Emeric Gaudet, Mathieu Gagnon, Anthony Turcotte — deux fois —, Mathis Perron, Leighton Carruthers et Thomas Belzile ont fait scintiller la lumière rouge.

Samuel Richard a bloqué les 21 tirs en direction de la cage des Huskies pour signer un quatrième jeu blanc cette saison.

Eagles 1 – Islanders 4

Keiran Gallant a marqué le premier but de la rencontre avant de participer au second et ainsi permettre aux Islanders de Charlottetown d’aisément disposer des Eagles du Cape Breton 4-1.

Les Islanders ont dominé 35-16 au chapitre des tirs au but.

Titan 3 – Sea Dogs 5

William Dufour s’est fait complice de trois buts pour mener les Sea Dogs de Saint-Jean à un gain de 5-3 contre le Titan d’Acadie-Bathurst.

Vincent Sévigny s’est également démarqué du côté des Sea Dogs avec un but et une mention d’assistance.