Les Remparts inscrivent 4 buts sans réplique et battent facilement le Drakkar, 8-4

Zachary Gravel a dénoué l’égalité en deuxième période, mercredi, guidant les Remparts de Québec vers un gain de 8-4 face au Drakkar de Baie-Comeau.

Gravel a frappé la rondelle au vol de l’enclave à 6:07, obtenant un 25e but.

Zachary Bolduc avait créé l’impasse à 3:02 de l’engagement, sur réception d’une passe de Théo Rochette.

Nathan Gaucher a porté le score à 3-1 en milieu de deuxième vingt, sur réception d’une remise de James Malatesta.

Seulement 38 secondes plus tard, un tir des poignets de Mikael Huchette a donné un but de plus à l’avance des Remparts.

Gravel a complété un doublé en troisième période.

Édouard Cournoyer, Viljami Marjala et Pier-Olivier Roy ont aussi marqué pour les Remparts.

Le premier but du match est allé au Drakkar, au premier vingt.

Benjamin Corbeil a signé un 31e but à 14:53 en complétant une courte échappée, suite à une longue passe de Vincent Deschênes.

Corbeil a été frustré en échappée en début de match, peu avant que Rochette touche le poteau.

Corbeil a aussi marqué en troisième période, tandis que Jacob Gaucher et Marc-Antoine Pépin ont été les autres buteurs du Drakkar.

Fabio Iacobo a fait 23 arrêts pour les visiteurs, tandis qu’Olivier Adam a stoppé 35 tirs.

Québec méritait un quatrième gain de suite, tandis que Baie-Comeau perdait pour la sixième fois de suite.

Le Drakkar va terminer la saison régulière en affrontant deux fois les Saguenéens, vendredi et dimanche. Les Remparts seront confrontés à l’Océanic lors des mêmes journées.

Acadie-Bathurst 2 Shawinigan 1

Bennett MacArthur a signé un 42e but et le Titan a défait les Cataractes, 2-1.

Jan Bednar a fait 39 arrêts pour le Titan, qui avait échappé trois matches d’affilée.

Drummondville 3 Rimouski 4 (P)

Xavier Cormier a mis fin au débat à 4:58 en prolongation et l’Océanic a eu le dernier mot contre les Voltigeurs, 4-3.

Jacob Mathieu a réussi un doublé dans une cause gagnante.

Jacob Dion, des Voltigeurs, avait nivelé le score avec 35 secondes à écouler au troisième tiers.

Drummondville perdait un cinquième match consécutif.