Les Remparts freinent l’élan des Saguenéeens en gagnant 6-1 à Chicoutimi

James Malatesta a réussi un doublé et les Remparts de Québec ont eu raison des Saguenéens de Chicoutimi 6-1, mardi.

Malatesta a porté le score à 3-1 à 16:10 au troisième tiers, avec un tir frappé du haut du cercle droit.

Il avait aussi fait mouche à 7:20 au premier tiers, où les siens ont dominé 14-4 pour les tirs.

Nicolas Savoie a doublé l’avance des visiteurs tôt en période médiane, puis Étienne Tremblay-Mathieu a riposté au milieu de l’engagement.

Xavier Filion, Zachary Bolduc et Nathan Gaucher ont également marqué pour les Remparts.

Le gardien gagnant William Rousseau a bloqué 20 tirs.

Brassard a fait 38 arrêts pour les Saguenéens, qui tentaient d’obtenir un cinquième gain d’affilée.

Cap-Breton 3 Halifax 9

Evan Boucher a obtenu quatre buts et une passe, Jordan Dumais y est allé de six passes et les Mooseheads ont fait la vie dure aux Eagles, 9-3.

Dumais a égalé un record de l’organisation.

Halifax remportait un troisième match de suite, tandis que le Cap-Breton s’inclinait pour une 10e fois consécutive.

Charlottetown 4 Moncton 0

Lukas Cormier a fourni deux buts et une passe pour aider les Islanders à gagner un troisième match de suite, 4-0 contre les Wildcats.

Auteur de 21 arrêts, Francesco Lapenna a signé un quatrième sauvetage cette saison. Il est à égalité au deuxième rang de la ligue à ce niveau.

Jonathan Lemieux a été confronté à 50 tirs.

Complice d’un filet, Xavier Simoneau a atteint le cap des 300 points dans le circuit Courteau.

L’espoir du Canadien de Montréal en est à 50 passes cette saison.

Sherbrooke 2 Saint John 3

Connor Trenholm a réussi deux buts et les Sea Dogs ont mérité une 10e victoire d’affilée, effaçant un retard de 2-0 pour vaincre le Phoenix, 3-2.

Trenholm a touché la cible tard au premier vingt et tôt au deuxième tiers.

Gatineau 7 Val-d’Or 6 (F)

Tristan Luneau a été le seul buteur en fusillade et les Olympiques ont vaincu les Foreurs, 7-6.

Justin Robidas avait créé l’impasse à 19:40 au troisième tiers pour Val-d’Or, qui a perdu un septième match consécutif.