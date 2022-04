Les Remparts bombardent les Wildcats de 60 tirs et signent un gain de 4-1

Les Remparts de Québec ont offert une performance dominante, décochant pas moins de 60 tirs en route vers une victoire de 4-1 sur les Wildcats de Moncton dans l’un des cinq matchs à l’affiche vendredi soir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Zachary Bolduc et Zachary Gravel ont dirigé l’offensive québécoise avec un but et une aide chacun. Bolduc et Gravel ont trouvé le fond du filet dans un intervalle d’un peu de trois minutes en première période.

Nicolas Savoie et James Malatesta ont complété pour la troupe de Patrick Roy contre le gardien Jonathan Lemieux dont la performance lui a valu d’être nommé la troisième étoile.

Mathis Cloutier, à mi-chemin de la troisième période, a été le seul buteur des Wildcats (26-28-7 – 59 points) contre William Rousseau, qui n’a fait face qu’à 12 tirs.

Grâce à ce gain, les Remparts (45-15-1 – 91 points) ont porté à quatre points leur avance sur les Islanders de Charlottetown (40-12-7 – 87 points) au sommet du classement général de l’Association Est. Les Islanders ont cependant deux matchs en main.

Olympiques 3 Cataractes 2

À Shawinigan, les Olympiques de Gatineau ont marqué deux buts consécutifs en un peu plus de trois minutes vers la fin de la deuxième période et ils ont arraché un gain de 3-2 aux Cataractes.

Evgenii Kashnikov a d’abord créé l’égalité 2-2 grâce à son 13e but de la saison, avec exactement sept minutes à écouler à la période médiane.

Puis, avec 3:34 à jouer à l’engagement, Cole Cormier a brisé l’égalité avec son 20e filet de la campagne.

Isaac Belliveau avait procuré aux Olympiques (33-15-13 – 79 points) une avance de 1-0 en première période.

Mavrik Bourque, au premier vingt, et Alexis Bonefon, à mi-chemin de la deuxième période, avaient permis aux Cataractes (36-22-4 – 76 points) de prendre temporairement l’avance dans le match.

Foreurs 3 Saguenéens 4

À Chicoutimi, les Saguenéens ont marqué quatre buts consécutifs entre le milieu de la première période et la mi-chemin du deuxième vingt, et ils ont tenu le coup pour mériter une victoire de 4-3 sur les Foreurs de Val-d’Or.

Fabrice Fortin et Andrei Loshko ont dirigé l’attaque des Saguenéens (25-31-5 – 55 points) avec un but et une aide chacun. Vincent Fredette a également contribué à cette victoire avec une récolte de deux aides.

Michaël Pellerin et Marc-Antoine Séguin ont inscrit les autres filets des vainqueurs.

Du côté des Foreurs (25-30-5 – 55 points), William Provost, Zachaël Turgeon et Justin Robidas ont touché la cible.

Huskies 4 Drakkar 3 (Tirs de barrage)

À Baie-Comeau, Samuel Johnson a amorcé le ralliement de son équipe avec un filet marqué tard en deuxième période avant de réussir le seul but de la séance de tirs de barrage dans un gain de 4-3 des Huskies de Rouyn-Noranda contre le Drakkar.

Le Drakkar menait 3-0 quand Johnson a marqué le premier but des Huskies (24-31-5 – 53 points) à 19:36 de la deuxième période médiane. Mathis Perron et Daniil Bourash ont ensuite trouvé le fond du filet en moins de quatre minutes, tôt au troisième vingt.

Lors des tirs de barrage, Johnson a marqué à la première tentative des Huskies et Samuel Richard a fait le reste en stoppant les tirs de Xavier Fortin, de Benjamin Corbeil et de Jacob Gaucher.

Dans la défaite du Drakkar (22-30-9 – 53 points), Fortin a marqué les deux premiers buts du match, au premier vingt. Maël Lavigne, en deuxième période, a réussi l’autre filet.

Phoenix 2 Voltigeurs 4

À Drummondville, les Voltigeurs ont marqué les trois premiers buts du match et ils ont inscrit un gain de 4-2 sur le Phoenix de Sherbrooke.

Charles-Antoine Dumont et Sam Oliver ont mené l’attaque des Voltigeurs (28-22-11 – 67 points) avec un but et une aide chacun. Édouard Charron et Tristan Roy ont également touché la cible pour les vainqueurs.

Pour le Phoenix (41-16-4 – 86 points), Jean-Raphaël Roy et Julien Anctil ont trouvé le fond du filet.