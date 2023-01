Les Red Wings viennent de l’arrière pour triompher 4-2 contre les Sénateurs

Dana Gauruder, The Associated Press

DÉTROIT — Les Red Wings de Detroit ont marqué trois buts en moins de deux minutes au début du dernier tiers et ils sont venus de l’arrière pour triompher 4-2 contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi soir.

Elmer Soderblom a inscrit le but victorieux pour les Red Wings, qui tiraient de l’arrière 2-1 avant le début de la troisième période.

Lucas Raymond a obtenu un but et une mention d’assistance dans la victoire tandis que Pius Suter et Michael Rasmussen ont ajouté un but chacun. Magnus Hellberg a bloqué 20 lancers pour les Red Wings.

Austin Watson et Claude Giroux ont fait scintiller la lumière rouge pour les Sénateurs. Cam Talbot a conclu l’affrontement avec 21 arrêts.

L’attaquant des Sénateurs Drake Batherson a récolté une aide en première période pour porter à 13 sa séquence de matchs avec au moins un point. Son coéquipier Alex DeBrincat a quant à lui amassé un point lors de 13 de ses 14 dernières parties.

La formation d’Ottawa s’est donné une avance de 2-0 en première période. Suter a réduit l’écart pour les Red Wings au deuxième engagement avant la poussée de trois buts au dernier vingt.