Les Red Sox signent le lanceur droitier Whitlock pour quatre saisons

Jake Seiner, The Associated Press

NEW YORK — Les Red Sox de Boston ont annoncé la mise sous contrat du lanceur de relève droitier Garrett Whitlock jusqu’en 2026, dimanche.

L’entente lui rapportera 18,75 millions $, mais pourrait être prolongée de deux saisons compte tenu d’une option appartenant aux Red Sox. Grâce à des bonis, il pourrait mettre la main sur un maximum de 44,5 M$.

L’officialisation du pacte s’est fait juste avant le début du troisième et dernier match d’une série de trois entre les Red Sox et les Yankees de New York.

La formation du Massachusetts a acquis Whitlock des Yankees avant le début de la saison 2021. Un partant dans les mineures, le lanceur de 25 ans a pris le rôle de releveur l’an dernier et a mené tous les artilleurs des Red Sox avec une moyenne de points mérités de 1,96 en 73 manches et un tiers de travail.

Il a terminé avec un dossier de 8-4 et a retiré 81 frappeurs sur des prises. Il a régulièrement lancé plusieurs manches lors d’un même match.

Parmi les 30 recrues qui ont lancé au moins 70 manches l’an dernier, Whitlock a terminé au premier rang pour la moyenne de points mérités et deuxième pour la moyenne de buts sur balles et de coups sûrs accordés par manche lancée (1,10).

Lors du premier match de la campagne, Whitlock a accordé un point en deux manches et un tiers de travail. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises et a été victime d’un circuit de DJ LeMahieu dans un revers de 6-5.