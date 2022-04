Les receveurs plus aptes à avoir un impact dès leur arrivée dans la NFL

Steve Megargee, The Associated Press

L’émergence des deux ex-coéquipiers de LSU Justin Jefferson et Ja’Marr Chase a jeté ombrage à la rhétorique habituellement utilisée dans la NFL, soit qu’on ne puisse compter sur les receveurs de passes recrues.

La cohorte du prochain repêchage a hâte de faire de nouveau mentir cette façon de voir les choses.

«Ces gars-là se sont donnés en spectacle dès leur sortie de l’université, a déclaré Chris Slave, de l’Université de l’État de l’Ohio. C’était immense de voir ça. On ne voulait pas manquer leurs matchs, surtout ceux de Ja’Marr Chase, possiblement l’une des meilleures performances d’une recrue de tous les temps. Ça m’a assurément motivé.»

Les receveurs choisis au premier tour cette année devraient avoir l’occasion de créer un impact immédiat sur la course aux éliminatoires, puisque quelques-unes des meilleures équipes du circuit ont besoin de s’améliorer à cette position.

Les Packers de Breen Bay ont été la meilleure équipe de la Nationale lors des deux dernières saisons, mais ont échangé le receveur étoile Davante Adams aux Raiders de Las Vegas. Les Chiefs de Kansas City, qui ont atteint le Super Bowl lors de deux des trois dernières campagnes, ont envoyé Tyreek Hill aux Dolphins de Miami.

Les Chiefs ont depuis ajouté l’ex-Steeler JuJu Smith-Schuster et l’ex-Packer Marquez Valdes-Scantling. Les Packers ont de leur côté ajouté le choix de premier tour en 2014 Sammy Watkins. Mais les deux clubs pourraient devoir ajouter plus de receveurs à leur formation et les deux ont deux choix de premier tour cette année.

Les Packers disposent des 22e et 28e choix au total et comptent sur deux autres sélections de plus au deuxième tour. Les Chiefs repêcheront 29e et 30e. Les Titans du Tennessee, qui ont le 26e rang, pourraient aussi se tourner vers un receveur.

À quel moment les receveurs repêchés dans la première portion du premier tour se développeront à leur plein potentiel demeure incertain. La position de receveur en a traditionnellement été une nécessitant un certain temps d’apprentissage. Même les receveurs sélectionnés au premier tour ne faisaient généralement pas grand-chose lors de leur première saison.

Plus maintenant. La tenue de camps à sept contre sept et les attaques diversifiées ont fait en sorte que les receveurs soient mieux outillés pour contribuer dès leur première saison.

«Ils ont probablement été mieux dirigés qu’ils ne l’étaient il y a 10 ou 12 ans, a estimé l’entraîneur des receveurs des Packers, Jason Vrable. (…) Ils arrivent (à la NFL) avec une meilleure connaissance du jeu aérien et des tracés. Ce qu’il reste à maîtriser, ce sont les entrées et sorties selon les jeux, le système de jeux alternatifs (audible) et de savoir pourquoi vous faites telle ou telle chose. Ça prend du temps.»

Pas pour certains jeunes receveurs.

Jefferson, 22e choix au total, a capté 88 passes pour 1400 verges avec les Vikings du Minnesota en 2020. Chase, cinquième choix au total l’an dernier, a surpassé les chiffres de Jefferson en accumulant 1455 verges sur réceptions tout en aidant les Bengals de Cincinnati à atteindre le Super Bowl pour la première fois depuis 1988.

La cohorte 2022 semble aussi prometteuse, bien qu’elle ne semble pas avoir tout l’éclat de celle de 2021. Des experts ont prévu que de six à sept receveurs seront sélectionnés au premier tour.

Parmi les noms les plus souvent cités comme choix potentiels de premier tour, on retrouve Garrett Wilson, Drake London, Treylon Burks, Jahan Dotson, Skyy Moore, Christian Watson et Jameson Williams.