Les Rays balayent un programme double à Toronto, l’emportant 6-2 et 11-5

TORONTO — Francisco Mejia a cogné deux circuits et les Rays ont gagné 11-5 aux dépens des Blue Jays, samedi soir, alors que Tampa Bay a complété le balayage d’un programme double à Toronto.

Mejia a cogné un circuit en solo et un qui a valu deux points.

Isaac Paredes a frappé une longue balle de trois points et un double d’un point.

Paredes et Harold Ramirez ont chacun obtenu trois coups sûrs pour les Rays, qui menaient 6-1 après trois manches.

À son premier départ de la saison, Thomas Hatch (0-1) a permis 10 points et 12 coups sûrs, lançant tout de même pendant quatre manches et deux tiers.

Les trois premiers frappeurs du match ont atteint les sentiers, et les Jays ont été chanceux de ne permettre qu’un seul point en première (une balle à double jeu de Ji-Man Choi a aidé à cet effet).

Chez les Rays, Ralph Garza (2-2) a lancé en huitième et en neuvième.

Vladimir Guerrero a réussi un 19e circuit et Bradley Zimmer a cogné un deuxième coup de quatre buts.

L’instructeur au premier but des Blue Jays Mark Budzinski a quitté hâtivement pendant le match. Le gérant Charlie Montoyo est souvent allé au vestiaire, ses fonctions étant alors remplies par John Schneider, l’instructeur sur le banc.

Les Blue Jays ont annulé leurs disponibilités médias, y allant plutôt de ce communiqué:

«Comme plusieurs d’entre vous le savez, Mark Budzinski a quitté plus tôt ce soir. Il s’agit d’une question d’ordre personnel, et Charlie et le reste des instructeurs sont à ses côtés.

«Par considération pour ‘Bud’, nous vous demandons s’il-vous-plaît de respecter sa vie privée en ce moment. Merci.»

Dans le premier match, Paredes et Wander Franco ont claqué un circuit en solo chacun pour permettre aux Rays de gagner 6-2.

Randy Arozarena, René Pinto et Yandy Diaz ont frappé des simple d’un point pour les Rays (41-36), qui stoppaient une série de quatre défaites.

Shane McClanahan (9-3) a retiré 10 frappeurs sur des prises, allouant un seul point et trois coups sûrs, en sept manches.

Les points du club torontois sont venus d’un simple de Guerrero et d’un optionnel de Matt Chapman.

Kevin Gausman a donné quatre points en deux manches avant d’être atteint par une flèche. Il a quitté en raison d’une contusion à la cheville droite.

Casey Lawrence (0-1), rappelé du AAA, a lancé pendant cinq manches et deux tiers, accordant six points. Max Castillo lui a succédé sur la butte.

Les Blue Jays ont honoré Vladimir Guerrero (le paternel) avant le premier match. L’ex-joueur étoile, vêtu de son chandail des Expos de Montréal, a effectué le lancer protocolaire en direction de son fils, vedette des Jays.