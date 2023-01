Les Raptors sont défaits 112-108 par les Knicks dans les derniers instants du match

TORONTO — La frustration continue de s’accroître pour les Raptors de Toronto.

Julius Randle a marqué 19 de ses 32 points dans le premier quart pour mener les Knicks de New York à un gain de 112-108 contre les Raptors vendredi, battant le club torontois pour la première fois en 12 tentatives au Scotiabank Arena.

Fred VanVleet, qui a mené les Raptors avec 28 points, a déclaré que l’équipe ne joue pas avec un sentiment d’urgence, mais qu’il ne peut pas mettre le doigt sur la raison pourquoi.

«J’aimerais avoir une réponse pour toi, mon frère. J’aimerais vraiment, a lancé VanVleet. Nous compétitionnons, mais pas assez bien, pas assez longtemps pour gagner dans cette ligue.

«Et c’est dur, c’est dur de gagner dans cette ligue, vous ne pouvez pas prendre ça pour acquis. Et donc, il faut faire un peu mieux que ce que nous avons fait.»

Gary Trent fils a ajouté 27 points pour les Raptors, qui ont perdu un troisième match consécutif.

Les Raptors ont plié l’échine lors de 11 de leurs 14 dernières rencontres et affichent un dossier de 16-23 — la pire fiche des Torontois après 39 matchs depuis la saison 2012-13.

Les Raptors n’avaient pas perdu contre les Knicks à domicile depuis 11 matchs consécutifs, une séquence qui remontait au 10 novembre 2015.

Pascal Siakam a terminé avec 18 points et 13 rebonds, tandis qu’OG Anunoby a apporté sa contribution avec 13 points.

Jalen Brunson a ajouté 22 points et les Knicks (22-18) ont remporté une quatrième partie d’affilée.

Les Knicks menaient par 16 points avec 4:37 à faire au match. Les Raptors se sont ressaisis et lorsque Siakam a réalisé un tir de trois points avec 49 secondes à jouer, le lancer a porté l’écart à quatre points et a fait se lever les 19 800 spectateurs présents.

Trent a réussi un tir de trois points pour réduire l’écart à deux points sept secondes plus tard, mais Brunson a inscrit quatre points dans les dernières secondes pour sceller l’issue de la rencontre.

«Donnez à une équipe ce type de séquence et vous êtes menés par dix, et vous vous battez pour revenir dans la rencontre. Et puis vous êtes à nouveau mené de dix points, c’est difficile de continuer à faire ces poussées, a admis VanVleet. Et nous nous sommes battus jusqu’à la toute fin encore, nous avons fait une petite poussée à la fin, mais juste pas assez bien pour gagner.»

Les neuf points marqués par Chris Boucher en première mi-temps ont dépassé le nombre de points marqués par l’ensemble des réservistes lors des deux dernières parties des Raptors.

Le garde ontarien des Knicks RJ Barrett a raté un cinquième match consécutif en raison d’une lacération au doigt. Barrett, le troisième choix au total du repêchage de 2019, a une moyenne de 19,7 points par match cette saison.