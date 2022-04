Les Raptors s’inclinent 131-111 lors du match 1 de la série contre les 76ers

PHILADELPHIE — Si une défaite par 20 points contre les 76ers de Philadelphie ne faisait pas assez mal, voilà que les Raptors de Toronto ont perdu leur joueur recrue Scottie Barnes, qui s’est blessé à la cheville.

Tyrese Maxey a inscrit 21 de ses 38 points dans le troisième quart et a réduit au minimum les espoirs des Raptors de venir de l’arrière lors d’une victoire de 131-111 des 76ers, samedi, lors du match 1 du premier tour des séries.

Pascal Siakam a inscrit 24 points lors d’une dure soirée pour les Raptors, qui ont vu Barnes quitter la rencontre avec une blessure au pied gauche et Fred VanVleet être expulsé en début de quatrième quart. OG Anunoby a ajouté 20 points pour la formation de la Ville Reine.

Barnes a récolté 15 points et 10 rebonds lors d’un excellent début en série, avant que le pivot de 280 livres des 76ers, Joel Embiid, pile sur son pied et le laisse en martyre au sol. VanVleet a amassé 18 points et six aides avant de quitter la rencontre lors de la même séquence.

«Pour une jeune recrue à son premier match éliminatoire à l’étranger contre une très bonne équipe, j’ai trouvé qu’il avait sa place sur le terrain», a exprimé l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, à propos de Barnes.

Les rayons X de la blessure de Barnes ont été négatifs et il se soumettra à d’autres imageries, dimanche.

Embiid a eu 19 points et 15 rebonds.

Les Raptors ont porté leur fiche à 5-17 lors de première rencontre d’une série. Le deuxième duel aura lieu lundi à Philadelphie.

«Nous aurions pu perdre par 50 points ce soir, mais ce n’est qu’un match, a déclaré Siakam. Évidemment, nous savons que nous devons mieux jouer qu’aujourd’hui pour avoir une chance de gagner contre eux. Nous devons regarder les vidéos et nous améliorer, mais c’est la nature des séries. Il y a des hauts et des bas et nous devons maintenir la même concentration et la même intensité.»

Les équipes reprendront le collier à Toronto pour les matchs 3 et 4, respectivement le 20 et le 23 avril. La série retournera à Philadelphie pour la cinquième partie, si nécessaire.

C’était le premier affrontement en séries entre les deux rivaux de la section Atlantique depuis le panier qui a battu la cloche de Kawhi Leonard ayant éliminé les 76ers lors des demi-finales de l’Est en 2019.

L’avance de 21 points des 76ers au deuxième quart est passée à 24 points au début de la deuxième demie. Precious Achiuwa a réussi un jeu de trois points qui a couronné une séquence de 10-2 des Raptors, qui ont réduit l’écart à 11 points.

Mais James Harden, qui a amassé 22 points et 14 assistances à son premier match éliminatoire dans l’uniforme des 76ers, a réussi un panier de trois points et un tir en foulée avant d’effectuer une savante passe à Maxey.

Les 76ers menaient 107-88 alors qu’il ne restait qu’un quart à disputer.

«Nous n’étions pas nous-mêmes dans plusieurs aspects du jeu, a analysé VanVleet. La majorité des choses que nous faisons vient de notre agressivité, de notre grandeur et de nos jeux avec le ballon. Nous provoquons des revirements, nous bloquons des tirs. Peu importe si c’était la nervosité chez certains de nos nouveaux joueurs ou le sifflet des arbitres, nous étions un peu lents. Ils ont gagné la bataille de la physicalité.»