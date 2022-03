Les Raptors gagnent un sixième match de suite sur la route en défaisant les 76ers

Dan Gelston, The Associated Press

PHILADELPHIE — Pascal Siakam a enfilé 26 points en plus de récupérer 10 rebonds et Precious Achiuwa a ajouté 21 points pour mener les Raptors de Toronto vers une importante victoire de 93-88 aux dépens des 76ers à Philadelphie, dimanche soir.

Le Québécois Chris Boucher a aussi connu un excellent match avec une récolte de 12 points et 14 rebonds pour aider les Raptors à remporter une sixième victoire de suite sur la route.

Les Raptors ont été particulièrement dominants sous le panier en récupérant 20 rebonds offensifs et un total de 56 contre seulement 40 pour les Sixers.

James Harden a raté deux lancers francs avec un pointage de 87-86 en faveur des Raptors, puis a raté un tir en foulée avec 59 secondes au cadran et un score de 89-86. Les Sixers ont eu une autre occasion de s’imposer avec 37,3 secondes restantes quand Joel Embiid a commis un revirement coûteux.

Du côté des Raptors, Scottie Barnes a rendu la fin de match plus angoissante que nécessaire en ratant deux lancers francs avec 7,1 secondes à faire et une avance de 90-88.

Mais encore une fois, Harden a été incapable de mettre le ballon dans le panier sur un tir en foulée. Pire, il a commis une faute offensive jugée abusive sur la séquence en envoyant son coude au visage de Boucher. Cette faute a mis fin aux espoirs de remontée des Sixers.

Dans la défaite, Embiid a récolté 21 points et 13 rebonds. Il n’a réussi que six de ses 20 lancers et a raté ses trois tirs depuis la ligne de trois points. Tyrese Maxey a marqué 19 points et Harden 17.

L’histoire du match aura été une série d’avances bousillées par les Sixers.

Les Raptors ont dominé le deuxième quart 30-17 pour effacer un déficit de 16 points et prendre l’avance 57-54 à la mi-temps. Le scénario s’est répété au quatrième quart quand les locaux détenaient une avance de 74-69 qui s’est transformée en défaite.

Cette victoire revêt une importance capitale pour les Raptors alors que la saison tire à sa fin. Les Torontois sont au cœur de la lutte pour la sixième place en séries éliminatoires. Avant la partie, ils accusaient un match de retard sur les Cavaliers de Cleveland.

La sixième place donne un accès direct aux éliminatoires, ce qui permet d’éviter le tournoi de qualification qui implique les équipes classées 7e à 10e.