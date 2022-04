Les Raptors devront s’ajuster physiquement lors du deuxième match contre les 76ers

PHILADELPHIE — Les Raptors de Toronto ont été malmenés lors du premier match de leur série contre les 76ers de Philadelphie et c’est maintenant à eux d’apporter les ajustements et de riposter lors du deuxième, lundi soir.

Les Raptors ont encaissé toutes sortes de coups lors de leur défaite de 131-111, samedi.

Il n’y avait pas trop d’amour fraternel à Philadelphie.

Du centre Khem Birch qui a reçu en plein visage le coude du centre Joel Embiid des 76ers, au vétéran attaquant Thaddeus Young qui a été victime d’une entorse au pouce, à la recrue Scottie Barnes qui s’est blessé à la cheville gauche après qu’Embiid l’a piétiné, les Raptors ont été battus à plate couture.

«Je savais que ça allait être physique. Même le dernier match de la saison régulière était physique, a expliqué Birch, qui mesure six pieds neuf et 233 livres. J’ai l’impression que nous devons aussi être plus physiques.»

Embiid, un colosse de sept pieds et 280 livres, constitue le plus gros défi auquel les Raptors sont confrontés pour tenter de gagner une bataille physique avec les 76ers.

C’est néanmoins une bataille qui doit être gagnée si le club torontois espère survivre à cette série quatre de sept.

«Évidemment, il a rudoyé quelques-uns de nos joueurs, mais ça fait partie du jeu, a reconnu l’attaquant torontois Chris Boucher. Nous devons juste être plus durs et le frapper en retour.»

En saison régulière, les Raptors se sont classés au deuxième rang de la ligue avec 13,4 rebonds offensifs par match, mais les Sixers les ont dominés à ce chapitre 10-7 lors du premier match.

Barnes ratera le match de lundi en raison d’une entorse à la cheville et il portait une botte de marche à l’entraînement matinal. Les présences de Young et Gary Trent fils, (maladie non liée à la COVID) sont aussi incertaines.

Des blessures ont contraint Young et Barnes à quitter le match prématurément, samedi, tandis que Trent combat une maladie non liée à la COVID qui pourrait encore l’empêcher de jouer.