Les Rangers viennent de l’arrière et freinent la séquence de victoires des Hurricanes

Allan Kreda, The Associated Press

NEW YORK — Artemi Panarin, K’Andre Miller et Filip Chytil ont marqué en troisième période et les Rangers de New York sont venus de l’arrière pour battre les Hurricanes de la Caroline 5-3, mardi soir.

Jacob Trouba et Mika Zibanejad ont aussi trouvé le fond du filet pour les Rangers, qui présentent un dossier de 10-2-1 à leurs 13 dernières parties.

Igor Shesterkin a effectué 20 arrêts lors du premier affrontement entre les deux équipes depuis que les Rangers ont éliminé les Hurricanes lors du deuxième tour des séries de 2022.

Les Rangers ont profité de ce duel pour mettre fin à la séquence de 11 victoires des Hurricanes, qui n’avaient pas perdu en temps réglementaire depuis le 23 novembre.

Jalen Charfield, Martin Necas et Brent Burns ont fait scintiller la lumière rouge pour la troupe de la Caroline du Nord, qui montrait une fiche de 15-0-2 à ses 17 derniers matchs.

Pyotr Kochetkov a alloué quatre buts en 30 lancers dans une cause perdante.