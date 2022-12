Les Rangers triomphent en fusillade contre l’Avalanche

The Associated Press

DENVER — Mika Zibanejad et Artemi Panarin ont marqué en fusillade et ont offert aux Rangers de New York un gain de 2-1 contre l’Avalanche du Colorado, vendredi.

Braden Schneider a marqué en temps réglementaire et Igor Shesterkin a arrêté 41 tirs ainsi que les deux tentatives de l’Avalanche en fusillade. Les Rangers ont remporté leur troisième partie consécutive après cinq défaites sur six rencontres.

Mikko Rantanen a assuré la riposte pour l’Avalanche et Alexandar Georgiev a réalisé 28 arrêts contre son ancienne équipe. Le Colorado, marqué par une série de blessures à des joueurs clés, a perdu quatre fois de suite et a été battu 16-5 au cumul.