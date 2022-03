Les Rangers ont accordé un contrat d’un an à Garrett Richards pour lancer en relève

The Associated Press

SURPRISE, Ariz. — Le vétéran lanceur droitier Garrett Richards a signé un contrat d’un an avec les Rangers du Texas, dimanche, pour se joindre à leur personnel de releveurs.

Celui qui a principalement agi comme partant au cours de sa carrière devrait être utilisé en longue relève pour remplir des missions de plus d’une manche.

L’entente prévoit un salaire garanti de 5,5 millions $ US, soit 4,5 millions $ US pour la saison 2022 et une option de rachat à un million de dollars en 2023. Si les Rangers veulent conserver les services de Richards en 2023, son salaire sera majoré à 9 millions $ US.

Richards a maintenu une fiche de 7-8 avec une moyenne de points mérités de 4,87 la saison dernière avec les Red Sox de Boston. Il avait obtenu 22 départs avant d’être envoyé en relève en août. Il a ensuite effectué 18 présences au monticule comme releveur.

Âgé de 33 ans, Richards a passé 11 saisons dans le Baseball majeur avec les Angels de Los Angeles (2011-2018), les Padres de San Diego et les Red Sox de Boston.