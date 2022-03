Les Rangers marquent trois buts en première période et défont les Penguins 5-1

Allan Kreda, The Associated Press

Allan Kreda, The Associated Press

NEW YORK — Chris Kreider a marqué deux buts, Mika Zibanejad a récolté trois aides et Igor Shesterkin a stoppé 20 lancers pour permettre aux Rangers de New York de disposer des Penguins de Pittsburgh 5-1, vendredi soir.

Alexis Lafrenière, Frank Vatrano et Andrew Copp ont inscrit les autres buts des Rangers, qui ont frappé trois fois avant même d’écouler cinq minutes au match. Un départ inattendu contre le gardien des Penguins Tristian Jarry qui surfait sur une séquence de cinq victoires et une fiche de 7-1-0 à ses huit dernières sorties.

Jeff Carter a été le seul à toucher la cible pour les Penguins en troisième période.

Les Rangers ont bien rebondi après avoir encaissé un revers de 7-4 face aux Devils en prenant la mesure des Penguins qu’ils pourraient bien retrouver en première ronde des séries éliminatoires.

La formation new-yorkaise a remporté cinq de ses sept dernières parties et huit de ses 12 derniers duels. Les Blue Shirts ont d’ailleurs poursuivi leur domination au Madison Square Garden, où ils présentent une fiche de 8-2-1 au cours des 11 dernières parties.

Lafrenière a ouvert les vannes à 2:07 en enfilant son 14e but de la saison. Filip Chytil et Barclay Goodrow ont obtenu des mentions d’aide. Pour Lafrenière, il s’agit de sa meilleure séquence en carrière alors qu’il a récolté un point à ses cinq derniers matchs.

Kreider a ensuite soulevé la foule du Garden moins de deux minutes plus tard en acceptant une passe de Zibanejad avant de décocher un tir qui a battu Jarry.

Cette aide a valu un 500e point en carrière à Zibanejad.

Puis, Vatrano n’a eu besoin que de 18 secondes pour donner une avance de trois buts aux locaux. Il s’agit déjà d’un deuxième but pour lui depuis son arrivée avec les Rangers le 16 mars.

Kreider a ajouté son deuxième du match en début de deuxième lors d’un désavantage numérique. Kreider a récolté six buts en six matchs.

Copp, acquis des Jets lundi, a inscrit son premier but avec les Rangers en fin de troisième période.