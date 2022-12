Les Rangers marquent trois buts en 3e période et battent les Blues 6-4

Allan Kreda, The Associated Press

Allan Kreda, The Associated Press

NEW YORK — K’Andre Miller, Alexis Lafrenière et Chris Kreider ont touché la cible en troisième période et ont permis aux Rangers de New York de venir de l’arrière et vaincre les Blues de St. Louis 6-4 lundi soir.

Vincent Trochek a contribué à ce gain avec un but et une aide. Braden Schneider et Adam Fox ont marqué les autres filets des Rangers, qui ont gagné pour la deuxième fois en sept matchs (2-4-1). Ils ont aussi mis fin à une série de quatre parties sans victoire à domicile (0-3-1).

Artemi Panarin a obtenu deux mentions d’aide, Lafrenière en a ajouté une et le gardien Igor Shesterkin a repoussé 25 tirs.

Dans la défaite, Jordan Kyrou a marqué un but et ajouté une aide. Les autres filets des Blues ont été inscrits par Pavel Buchnevich, Vladimir Tarasenko et Ryan O’Reilly. Le gardien Jordan Binnington a stoppé 18 rondelles.

Pour les Blues, il s’agit d’un sixième revers en sept sorties après une séquence de sept victoires.

Les Blues menaient 4-3 après 40 minutes de jeu lorsque Miller a égalé le score avec son premier de la saison à 4:48 du troisième vingt.

Lafrenière a brisé l’égalité à 8:16 lorsqu’il a fait dévier un tir de loin de Mika Zibanejad, pour son quatrième but de la saison.

Après que Trocheck eut été pris en défaut pour avoir accroché avec 6:21 à jouer, Kreider a fait vibrer les cordages en désavantage numérique, 25 secondes après le début de la punition.

Ce 13e but de Kreider a provoqué une effusion de joie parmi les spectateurs au Madison Square Garden, où les Rangers avaient laissé filer des avances dans trois de leurs quatre défaites.

C’est la première fois cette saison que les Blues perdent un match qu’ils menaient après deux périodes, après sept victoires.