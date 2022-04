Les Rangers écrasent les Sénateurs et confirment leur place en séries éliminatoires

Allan Kreda, The Associated Press

NEW YORK — Chris Kreider a marqué deux fois, Artemi Panarin a ajouté un but et une aide et les Rangers de New York ont écrasé les Sénateurs d’Ottawa 5-1, samedi soir, pour confirmer leur participation aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017.

Ryan Strome a aussi touché la cible pour les Rangers alors que le gardien Igor Shesterkin n’a eu qu’à effectuer 19 arrêts. Les «Blue shirts» ont une fiche de 7-1-1 à leurs neuf derniers matchs et ont rejoint les Hurricanes de la Caroline au sommet de la section Métropolitaine avec 100 points. Les Hurricanes détiennent toutefois un match de plus à jouer.

Les deux équipes doivent s’affronter mardi au Madison Square Garden.

Avec sa fiche de 34-10-4, Shesterkin est devenu le quatrième gardien dans l’histoire des Rangers à signer au moins 34 gains. Il a rejoint Henrik Lundqvist, Ed Giacomin et Mike Richter dans ce club sélect.

Les Rangers ont poursuivi leur domination à domicile en portant leur fiche à 24-7-4 grâce à une séquence fructueuse de 11-3-2 à leurs 16 derniers affrontements à Manhattan.

La formation new-yorkaise possède huit points d’avance sur les Penguins de Pittsburgh et 12 points d’avance sur les Capitals de Washington au sommet de la section Métropolitaine.

La première période s’est terminée 1-1 malgré une nette domination des Rangers 13-3 dans la colonne des tirs au but. Une domination qui s’est poursuivie au deuxième tiers au compte de 12-6.

Andrew Copp a rompu l’égalité avec son 17e de la saison à 6:56, en battant Anton Forsberg d’un tir des poignets depuis le haut du cercle droit. Copp compte 11 points en 10 parties depuis qu’il a été obtenu dans une transaction avec les Jets de Winnipeg le 21 mars dernier.

Kreider en a rajouté à 9:05 pour doubler l’avance des siens. Strome a fait 4-1 à 17:27, toujours en deuxième période. Kreider a frappé à nouveau en enfilant son 49e but de la saison en fin de troisième pour mettre un point final à cette victoire.

Il ne manque plus qu’un but à Kreider pour devenir le quatrième marqueur de 50 buts dans l’histoire des Rangers.

Forsberg a effectué 28 arrêts devant le filet des Sénateurs qui ont subi une deuxième défaite de suite après avoir connu une heureuse séquence de trois victoires.