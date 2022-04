Les Rangers du Texas désignent pour assignation le releveur Greg Holland

The Associated Press

The Associated Press

SEATTLE — Les Rangers du Texas ont désigné pour assignation le releveur Greg Holland mardi après qu’il eut accordé trois coups de circuit à ses cinq présences au monticule cette saison.

Âgé de 36 ans et trois fois nommé au sein des équipes d’étoiles, Holland affiche une moyenne de points mérités de 7,71 en quatre manches et deux tiers, avec cinq retraits au bâton et un but sur balles concédé.

Holland s’est taillé un poste avec l’équipe après s’être présenté au camp d’entraînement avec, en poche, un contrat des ligues mineures.

Les Rangers ont posé leur geste avant leur match à Seattle, face aux Mariners, ce qui leur a permis de libérer une place au sein de leur formation pour le partant numéro un Jon Gray.

Retiré de la liste des blessés, Gray devait affronter les Mariners dans le premier match de leur série.

En décembre dernier, Gray a signé une entente de quatre ans, d’une valeur de 56 M$ avec les Rangers. Il a passé ses sept premières campagnes avec les Rockies du Colorado.

Gray a participé au match d’ouverture des Rangers, face aux Blue Jays de Toronto le 8 avril et avait retiré les neuf premiers frappeurs à lui faire face. Il a ensuite concédé trois points en quatrième manche. Il a quitté le match après cette manche à cause d’une ampoule au majeur de main droite.

Holland avait passé les deux dernières saisons avec les Royals de Kansas City.