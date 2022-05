Les Rangers battent les Hurricanes 5-2 et forcent la tenue d’un septième match

NEW YORK — Filip Chytil a marqué deux buts rapides en deuxième période pour guider les Rangers de New York vers une victoire de 5-2 aux dépens des Hurricanes de la Caroline, samedi soir.

Chytil a donné une avance de 3-0 à son équipe grâce à son premier but en cinq matchs et moins de deux minutes après que les Hurricanes eurent réduit l’écart, il a touché la cible pour envoyer les visiteurs dans les câbles.

Cette victoire a permis aux Rangers de forcer la tenue d’un affrontement ultime, qui se tiendra lundi soir en Caroline du Nord. Depuis le début de la série, les deux équipes ont gagné devant leurs partisans.

Tyler Motte, Mika Zibanejad, pour un quatrième match de suite, et Artemi Panarin ont aussi fait bouger les cordages pour la troupe new-yorkaise, qui disputera un deuxième match ultime en 15 jours. Adam Fox a préparé deux buts des siens.

Igor Shesterkin a donné le ton à ce gain des Rangers en fermant la porte au premier engagement et en permettant à son attaque d’établir son rythme. Il a réalisé 15 de ses 37 arrêts lors des 20 premières minutes de jeu.

Brady Skjei a récolté un but et une mention d’aide alors que Vincent Trocheck a enfilé l’aiguille à une occasion pour les Hurricanes, qui n’ont toujours pas gagné à l’étranger depuis le début des éliminatoires.

Antti Raanta a amorcé la rencontre pour les Hurricanes, mais l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour a sorti le crochet après qu’il eut alloué trois buts en seulement 13 tirs. En relève, le gardien recrue Pyotr Kochetkov a bloqué 10 des 12 rondelles dirigées vers lui.

C’est le quatrième trio qui a lancé le bal pour les Rangers, à 7:22 de la première période. Après que les hommes de Gerard Gallant eurent résisté à une attaque des Hurricanes, Motte s’est emparé de la rondelle dans son territoire et il a traversé la zone neutre avant de se servir de Skjei comme écran pour ouvrir le pointage.

Les Rangers ont doublé leur avance seulement 2:29 plus tard, lors d’un avantage numérique. Zibanejad est entré avec la rondelle en zone ennemie et il s’est défait de Skjei avant de surprendre Raanta avec un tir bas que le gardien aurait aimé revoir.

Dès la quatrième minute du deuxième tiers, Chytil s’est racheté pour son occasion ratée lors d’une montée à deux contre un. Lors d’un surnombre, il a gardé la possession du disque et il a décoché un tir précis dans le haut du filet.

Une minute et 41 secondes plus tard, Skjei a trompé la vigilance de Shesterkin, qui avait la vue voilée, mais Chytil a redonné une priorité de trois buts aux siens. Le Tchèque a encaissé le contact du défenseur Brendan Smith et il a décoché un superbe tir du revers qui s’est logé dans la lucarne.

Avant la fin de la deuxième période, Trocheck a bien travaillé près du filet et il a sauté sur un retour de lancer pour réduire l’écart à 4-2. Panarin a cependant fermé les livres à 7:43 du troisième vingt, pendant une double supériorité numérique.