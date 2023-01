Les Predators défont les Capitals 3-2 et signent une troisième victoire de suite

Stephen Whyno, The Associated Press

WASHINGTON — Ryan McDonagh a marqué le but victorieux en fin de troisième période, Kevin Lankinen a réalisé 30 arrêts et les Predators de Nashville ont battu les Capitals de Washington 3-2, vendredi, pour décrocher leur troisième victoire consécutive.

Thomas Novak et Yakov Trenin ont également touché la cible pour les Predators, qui affichent un dossier de 4-0-1 lors de leurs cinq derniers matchs et se rapprochent d’une position en série éliminatoire dans l’Association Ouest.

Sonny Milano et Nicolas Aubé-Kubel ont marqué pour les Capitals et continuent de prouver qu’ils méritaient de rester dans la formation lorsque les attaquants Nicklas Backstrom et Tom Wilson feront leurs débuts cette saison. Anthony Mantha, un autre candidat pour être rayé de la formation lorsque Backstrom et Wilson seront de retour de leur blessure à long terme, n’a joué que 9:48.

Charlie Lindgren a réalisé 19 arrêts, mais n’a pas été à blâmer pour les buts des Predators. Les Capitals ont vu leur série de neuf matchs avec un point interrompue.