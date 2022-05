Les Penguins défont les Rangers en 3e période de prolongation

NEW YORK — Evgeni Malkin a dévié le tir de John Marino en troisième période de prolongation et les Penguins de Pittsburgh ont remporté une guerre de tranchées 4-3 contre les Rangers de New York, mardi, lors du premier match de leur série du premier tour de la LNH.

Le duel s’est étendu sur une période de 105 minutes et 58 secondes.

«Nous savons que nous pouvons gagner chaque match si nous jouons de la bonne façon et travaillons fort, a analysé Malkin, qui a habilement préparé le filet égalisateur. Je crois que nous méritions la victoire ce soir.»

Le gardien partant des Penguins, Casey DeSmith, a cédé sa place après 89 minutes de jeu et 48 arrêts en raison de crampes. Louis Domingue a été parfait en repoussant les 17 tirs en direction de la cage des Penguins en relève.

«Tu crois que tu vas être nerveux, a noté Domingue. Mais c’était tout simplement plaisant… J’étais surtout excité.»

Igor Shesterkin a connu une excellente performance à son premier match en séries éliminatoires en stoppant 79 tirs pour les Rangers. C’est le deuxième total d’arrêts le plus élevé dans la LNH, seulement derrière la performance de 85 arrêts du gardien des Blue Jackets de Columbus Joonas Korpisalo lors des séries 2020.

Jake Guentzel a touché la cible à deux reprises tandis que Bryan Rust a récolté un but et deux passes. Sidney Crosby a obtenu deux aides dans la victoire.

Pour les Rangers, Chris Kreider, Adam Fox et Andrew Copp ont fait mouche. Mika Zibanejad s’est fait complice de deux filets.

Les deux clubs reprendront le collier jeudi soir à New York.