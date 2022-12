Les Panthers stoppent la série de 7 victoires du Kraken

The Associated Press

SEATTLE — Carter Verhaeghe a marqué deux fois à 26 secondes d’intervalle en première période, Matthew Tkachuk a marqué son 12e but de la saison et a obtenu une aide, et les Panthers de la Floride ont mis fin à la série de sept victoires consécutives du Kraken de Seattle avec une victoire de 5-1, samedi.

La plus longue série de victoires de la ligue a pris fin alors que le Kraken n’a pas été en mesure de déjouer le gardien Spencer Knight, à l’exception de Jared McCann en début de deuxième période. Knight a réalisé 36 arrêts et les Panthers ont remporté deux parties de suite pour la première fois depuis près d’un mois.

Aleksi Heponiemi et Gustav Forsling ont également touché la cible pour les Panthers alors que Sam Bennett a obtenu trois mentions d’assistance. Trois des cinq buts des Panthers ont été marqués en avantage numérique.

Philipp Grubauer a réalisé 23 arrêts pour le Kraken.