Les Panthers échangent Huberdeau aux Flames; Tkachuk prend la direction de la Floride

SUNRISE, Fla. — Le Québécois Jonathan Huberdeau a été échangé des Panthers de la Floride aux Flames de Calgary, vendredi soir.

En plus de l’attaquant de Saint-Jérôme, la Floride a cédé le défenseur Mackenzie Weegar, l’espoir Cole Schwindt et un choix conditionnel de premier tour en 2025.

Les Flames ont envoyé aux Panthers l’attaquant Matthew Tkachuk et un choix conditionnel de quatrième tour.

Huberdeau a fini deuxième au classement des pointeurs la saison dernière, obtenant 115 points, dont 30 filets. Il a mené le circuit avec 85 mentions d’aide.

Âgé de 29 ans, il a fourni 198 buts et 613 points dans la Ligue nationale, en 671 matches.

Les Panthers l’ont choisi troisième au total lors du repêchage de 2011.

Tkachuk a accepté un contrat de huit saisons avec la Floride.

«En plus d’être tenace et d’offrir du jeu physique, Matthew a des talents uniques, a dit par communiqué le directeur général des Panthers, Bill Zito. Sa contribution à l’attaque est constamment d’un niveau élite. Il est devenu l’un des jeunes joueurs les plus complets de la ligue.»

Zito a aussi fait l’éloge des joueurs dont il s’est départi.

«Les Panthers remercient Jonathan et Mackenzie pour leurs immenses contributions, sur la glace et en dehors. Ils sont devenus des athlètes et des individus exceptionnels.»

La saison dernière, Tkachuk a établi un sommet personnel avec 104 points dont 42 buts, prenant part à tous les matches des Flames.

L’Américain de 24 ans a terminé huitième parmi les pointeurs de la LNH.

Tkachuk a mené les Flames avec 12 buts en avantage numérique et 29 points dans ce contexte.

En six saisons, toutes avec Calgary, il en est à 152 buts et 382 points.

Les Flames l’ont repêché sixième au total en 2016.