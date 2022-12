Les Panthers de la Caroline libèrent le quart-arrière Baker Mayfield

Steve Reed, The Associated Press

CHARLOTTE, N.C. — Les Panthers de la Caroline ont libéré le quart-arrière Baker Mayfield après que le premier choix du repêchage de la NFL en 2018 l’eut demandé, lundi.

S’il n’est pas réclamé, alors Mayfield deviendrait joueur autonome sans compensation et pourrait s’entendre avec l’équipe de son choix.

Cette décision n’est pas étonnante, puisque Sam Darnold a remplacé Mayfield après qu’il eut échoué à sa deuxième tentative de s’établir en tant que quart partant. De plus, les Panthers semblent vouloir miser sur le quart P.J. Walker. En conséquence, Mayfield pourrait se retrouver avec une équipe qui est à la recherche d’un quart.

Les 49ers de San Francisco ont perdu les services de Jimmy Garoppolo, les Jaguars de Jacksonville ont perdu ceux de Trevor Lawrence et les Ravens de Baltimore seront privés de Lamar Jackson. Ces quarts se sont tous blessés ce week-end.

Mayfield a présenté une fiche de 1-5 en tant que quart partant des Panthers, et il n’a complété que 57,8 % de ses passes tentées avec six touchés et six interceptions.