Les Panthers comblent un déficit de trois buts et volent une victoire aux Sénateurs

OTTAWA — Aleksander Barkov a créé l’égalité en fin de troisième période avant de procurer la victoire aux Panthers de la Floride en tirs de barrage. Un gain de 4-3 remporté aux dépens des Sénateurs d’Ottawa qui avaient pourtant le contrôle du match.

Les Panthers ont forcé la prolongation quand Barkov a touché la cible avec 2:16 à faire au match. Un filet qui mettait la touche finale à une remontée de trois buts.

Anthony Duclair et Patric Hornqvist ont aussi fait bouger les cordages pour les Panthers (44-14-6), qui ont renforcé leur emprise sur le premier rang de l’Association Est. Le nouveau venu Claude Giroux a récolté deux mentions d’aide et le gardien Sergueï Bobrovski a réalisé 19 arrêts.

Alex Formenton, Artem Zub et Dylan Gambrell ont inscrit les buts des Sénateurs (23-36-6) en temps réglementaire. Drake Batherson a obtenu une mention d’aide à son retour au jeu après avoir raté 28 matchs en raison d’une blessure à une cheville.

Anton Forsberg aurait sans doute mérité un meilleur sort. Il a été solide devant le filet des Sens en stoppant 46 lancers.

Forsberg a réussi plusieurs arrêts clés en troisième période pour préserver l’avance des Sénateurs, mais Barkov l’a battu sur un tir frappé devant la ligne bleue qui s’est frayé un chemin à travers la circulation.

En deuxième période, Gambrell avait pourtant donné une avance de 3-0 aux Sens en profitant d’un revirement, mais les Panthers ont trouvé le moyen de remonter la pente. Avant la fin de la deuxième, l’écart n’était plus que d’un seul but.

Giroux a rejoint Duclair en avantage numérique et ce dernier a tiré sur réception pour enfiler son 26e de la saison à 8:55. Un peu plus d’une minute plus tard, Hornqvist a transporté la rondelle jusqu’au filet avant de décocher un tir du revers. Forsberg a effectué le premier arrêt, mais Hornqvist a récupéré le retour pour marquer d’un angle restreint.

Sur le jeu, on a d’abord cru que Forsberg avait réussi un arrêt spectaculaire avec la mitaine, mais après de longues minutes de révision vidéo, on a déterminé que la mitaine était derrière la ligne de but. C’était donc 3-2.

En première période, Formenton a ouvert le pointage à 7:54 après avoir récupéré une rondelle libre pour la loger dans la partie supérieure.

Zub a fait 2-0 en récupérant un retour de lancer de Josh Norris pour battre Bobrovski d’un tir des poignets.