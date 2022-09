Les Orioles demeurent dans la course en soutirant une victoire contre les Blue Jays

TORONTO — Jordan Romano a failli à la tâche en neuvième et les Orioles de Baltimore ont défait les Blue Jays de Toronto 5-4, dimanche.

Avec Toronto en avance 3-2 et sur le point de signer un balayage, Romano a d’abord concédé deux simples et un but sur sur balles.

Adley Rutschman a ensuite cogné un simple de deux points, avant un simple d’un point de Jesus Aguilar.

En fin de neuvième, Cavan Biggio a obtenu un but sur balles et George Springer l’a poussé au marbre avec un double. La remontée des Jays allait toutefois s’arrêter là.

Romano (5-4) bousillait une occasion de sauvetage pour la cinquième fois de la saison.

Il aurait égalé la marque de club de 22 sauvetages à la maison en une saison (Kelvim Escobar, 2002), s’il avait fermé la porte.

«Il fait partie de l’élite de la ligue mais il ne l’avait tout simplement pas, a dit le gérant John Schneider. Sa glissante semblait lui faire défaut, parce que les frappeurs l’anticipaient. Il faut aussi leur donner du crédit.»

Le releveur Joey Krehbiel (5-4) a inscrit le gain, tandis que Felix Bautista a mérité un 14e sauvetage.

Les Orioles se trouvent à quatre matches des Mariners, troisièmes parmi les trois clubs pouvant accéder aux séries sans un titre de section, dans l’Américaine. Toronto mène ce groupe, devant les Rays.

Vladimir Guerrero et Danny Jansen ont frappé des circuits dans une cause perdante.

Guerrero a aussi claqué un double; il a frappé en lieu sûr à ses 12 derniers matches.

Alek Manoah a bien fait, limitant Baltimore à un point et quatre coups sûrs en six manches.

«J’ai pu minimiser les dommages», a t-il mentionné.

Ennuyé à la hanche, Alejandro Kirk ratait un cinquième match d’affilée.

Lourdes Gurriel était aussi au repos, incommodé à l’arrière de la cuisse.

La rencontre a été disputée devant 41 311 personnes au Rogers Centre.

Les Blue Jays vont jouer à Philadelphie mardi et mercredi. Les lanceurs partants mardi seront Ross Stripling (8-4) et Kyle Gibson (10-6).

Toronto va ensuite rendre visite aux Rays, de jeudi à dimanche.