Les Oilers signent une quatrième victoire de suite en défaisant les Sabres

EDMONTON — Kailer Yamamoto, Connor McDavid et Tyson Barrie ont chacun récolté un but et une aide en route vers une quatrième victoire consécutive pour les Oilers d’Edmonton lorsqu’ils ont battu les Sabres Buffalo 6-1, jeudi.

Leon Draisaitl, Darnell Nurse et Devin Shore ont aussi fait mouche pour les Oilers (34-23-4), qui ont porté leur fiche à 4-0 dans une séquence clé de cinq parties à domicile.

Victor Olofsson a été l’unique buteur des Sabres (20-33-8), qui ont vu leur modeste séquence de deux victoires prendre fin.

Le match a mis en scène les deux gardiens les plus âgés du circuit Bettman en Craig Anderson (40 ans, 301 jours) et Mike Smith (39 ans, 360 jours).

Anderson a stoppé 30 des 36 tirs auxquels il a fait face. Son vis-à-vis a réalisé 27 arrêts.