Les Oilers signent une quatrième victoire de suite en battant les Ducks 6-1

Dan Greenspan, The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — Connor McDavid a récolté trois points et Leon Draisaitl a marqué son 50e but de la saison dans une quatrième victoire de suite des Oilers d’Edmonton qui ont vaincu les Ducks d’Anaheim 6-1, dimanche soir.

Avec un but et deux mentions d’aide, McDavid a prolongé à 13 sa série de matchs avec un point.

Tyson Barrie et Brett Kulak ont amassé un but et deux aides chacun et Ryan Nugent-Hopkins a obtenu un but et une aide pour les Oilers. Jesse Puljujarvi a aussi touché la cible alors que Mike Smith a effectué 31 arrêts.

Ce gain a permis aux Oilers de s’approcher à un point des Kings de Los Angeles au deuxième rang de la section Pacifique. Ils détiennent également un match en main. La formation de l’Alberta affrontera d’ailleurs les Kings jeudi en Californie.

Zach Aston-Reese a inscrit le seul but des Ducks alors que John Gibson a réussi 40 arrêts. Les Ducks ont subi 12 défaites en 13 parties. Ils ont été balayés par les Oilers en trois matchs cette saison.

En faisant 2-0 en première période, McDavid a atteint le plateau des 40 buts pour la troisième fois de sa carrière. Il a rejoint Wayne Gretzky, Jari Kurri et Glenn Anderson qui sont les seuls à avoir connu au moins trois saisons du genre dans l’uniforme des Oilers. Gretzky l’a fait neuf fois, Kurri sept et Anderson quatre.

Draisaitl a atteint le plateau des 50 buts pour la deuxième fois de sa carrière. Il a rejoint Gretzky (8), Kurri (4) et Anderson (2), les seuls autres Oilers à avoir atteint plus d’une fois cette marque.