Les Oilers offrent un essai à l’attaquant Jake Virtanen

EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont offert un essai professionnel à Jake Virtanen deux mois après que l’ancien attaquant des Canucks de Vancouver ait été déclaré non coupable d’agression sexuelle.

Virtanen a été inculpé en janvier pour un incident survenu dans une chambre d’hôtel au centre-ville de Vancouver en septembre 2017.

Il était membre des Canucks lorsque les allégations ont fait surface en mai 2021. L’équipe a racheté son contrat le mois suivant.

L’affaire a été entendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique et un jury a rendu un verdict de non-culpabilité, le 26 juillet.

Le joueur de 26 ans d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a disputé 36 matchs avec le Spartak Moscou de la Ligue continentale de hockey (KHL) la saison dernière, marquant neuf buts et ajoutant sept passes.

Les Canucks ont sélectionné Virtanen au sixième rang du repêchage de 2014 et il a enregistré 55 buts et 45 passes en plus d’écoper de 219 minutes de pénalité en six saisons dans la LNH.

Les Oilers ont également offert un essai professionnel au vétéran défenseur lavallois Jason Demers.

Demers, âgé de 34 ans, a disputé cinq matchs avec les AK Bars Kazan de la KHL la saison dernière et il a récolté deux aides en cinq matchs avec le Canada aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Les Sharks de San Jose ont réclamé Demers au septième tour du repêchage de 2008.

Il totalise 45 buts, 169 passes et 407 minutes de pénalité en 699 matchs avec les Sharks, les Stars de Dallas, les Panthers de la Floride et les Coyotes de l’Arizona.

Il a récolté quatre passes en 41 matchs avec les Coyotes en 2020-21.

Les Oilers donnent le coup d’envoi à leur camp d’entraînement cette semaine.