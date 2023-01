Les Oilers défont les Islanders 4-2 et retrouvent le chemin de la victoire

EDMONTON — Leon Draisaitl a marqué et obtenu une aide et les Oilers d’Edmonton ont mis fin à une série de deux défaites en battant les Islanders de New York 4-2, jeudi.

Kailer Yamamoto, Dylan Holloway et Zach Hyman ont également marqué pour les Oilers (21-17-2), qui ont également stoppé une séquence de cinq revers à domicile.

Connor McDavid et Ryan Nugent-Hopkins ont chacun obtenu deux aides, tandis que Jack Campbell a réalisé 20 arrêts.

La 42e mention d’assistance de la saison de McDavid en fin de première période lui a permis d’atteindre le plateau de 500 en carrière, et ce, à son 527e match. Seuls cinq joueurs dans l’histoire de la LNH l’ont fait plus rapidement : Wayne Gretzky (352), Mario Lemieux (433), Peter Stastny (507) et Bobby Orr (522).

Mathew Barzal et Cal Clutterbuck ont répliqué pour les Islanders (22-16-2), qui ont perdu deux de leurs trois dernières rencontres. Ilya Sorokin a arrêté 34 tirs.