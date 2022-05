Les Oilers blanchissent les Kings 2-0 et passent au deuxième tour des séries

EDMONTON — Connor McDavid a transporté son équipe sur ses épaules et les Oilers d’Edmonton ont passé au deuxième tour des séries en blanchissant les Kings de Los Angeles 2-0, samedi soir.

McDavid a été de tous les combats pendant 27 minutes et 23 secondes et il a amassé un but et une mention d’aide. Le capitaine des Oilers a récolté 14 points en sept matchs lors de cette série.

Cody Ceci a également touché la cible pour la formation d’Edmonton, qui a vu Mike Smith être parfait devant 29 lancers.

Les Oilers ont gagné un premier match numéro 7 depuis 1998 et ils ont remporté une première série depuis 2017. Les hommes de Jay Woodcroft ont maintenant rendez-vous avec le gagnant de la série opposant les Flames de Calgary aux Stars de Dallas.

Plus tôt samedi matin, Leon Draisaitl n’a pas participé à l’entraînement matinal des Oilers. Il a toutefois été utilisé pendant 22 minutes et 38 secondes lors de l’affrontement ultime.

Les Kings ont régulièrement subi la pression de leurs adversaires et l’écart aurait pu être encore plus grand n’eût été la performance spectaculaire de Jonathan Quick. Le vétéran a repoussé 39 des 41 rondelles dirigées vers lui.

Il s’agissait du dernier match en carrière de l’attaquant des Kings Dustin Brown, qui a annoncé sa retraite il y a quelques semaines. Brown a soulevé la coupe Stanley à deux reprises, en 2012 et en 2014.

Les Oilers ont rapidement affiché leurs couleurs en offrant du jeu rapide et intense au premier engagement. La tempête a cependant pris forme en deuxième période.

Dominés 24-11 au chapitre des tirs lors du deuxième tiers, les Kings ont plié pendant plus de 13 minutes jusqu’à ce qu’ils brisent. McDavid a manoeuvré avec la rondelle derrière le filet et il l’a distribuée à Ceci sur le flanc droit. Le défenseur a décoché un tir qui s’est faufilé par-dessus l’épaule gauche de Quick, qui avait la vue voilée.

Dès la première minute de la troisième période, les Oilers ont eu l’occasion de doubler leur avance. Josh Archibald s’est amené en échappée devant Quick, mais le gardien a réalisé l’arrêt en fermant les jambières de façon peu orthodoxe.

Quelques minutes plus tard, McDavid a encore une fois repéré un de ses coéquipiers en bonne position dans l’enclave, mais Kailer Yamamoto a envoyé la rondelle directement sur le poteau alors qu’il avait un filet pratiquement désert devant lui.

McDavid a décidé de prendre les choses en main alors qu’il restait moins de quatre minutes à écouler à la rencontre. Harcelé par le défenseur Sean Durzi, McDavid a saisi une passe de Yamamoto et il a été poussé derrière le filet. Il est cependant revenu devant et il s’y est pris à deux fois avant de faire bouger les cordages.

Smith a réalisé quelques beaux arrêts pour mettre fin à la menace dans les derniers instants de la partie, confirmant son jeu blanc.